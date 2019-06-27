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Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)

STYLERПерсоны    27.06.2019 - 21:23
Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)
Ирина Луценко в дорогой вышиванке (Фото: facebook.com/i.lutsenko.press)

Ирина Луценко любит дорогую одежду

Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер "Анна Киевская. Новое тысячелетие" в дизайнерском платье-вышиванке бренда Yuliya Magdych, стоимость которого составляет свыше 50 тысяч гривен.

Мероприятие прошло на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице и народный депутат посетила его вместе со своим супругом, генпрокурором Юрием Луценко.

Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)

Ирина Луценко на благотворительном вечере в дорогой вышиванке (Фото: facebook.com/i.lutsenko.press)

Отметим, что Ирина неравнодушна к дорогой одежде. Недавно она блистала в сессионном зале Верховной Рады в ботильонах от Sebastian за более 24 тысяч гривен

Теперь Луценко выбрала бренд знаменитого украинского дизайнера Юлии Магдыч, в который одеваются как всемирно известные, так и украинские звезды: Патрисия Каас, Келли Осборн, Пэрис Хилтон, Джамала, Ольга Сумская, Катя Осадчая, Тина Кароль, Оля Полякова и многие другие. 

Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)

Ирина Луценко (Фото: УНИАН)

Фото с благотворительного вечера она опубликовала в своем Facebook и собрала комплименты от подписчиков.   

Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)

Скрин комментариев

На Ирине Луценко было платье модели SWAN, цена которого в фирменном онлайн-магазине составляет 1920 долларов (около 50,3 тысяч гривен).

Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в платье свыше 50 тысяч (фото)

Скрин: yuliyamagdych.com

В основе декора моделей от Yuliya Magdych используются мотивы народных вышивок и других этнических элементов декора. 

Как сообщалось ранее, Юрий Луценко в мае получил солидную надбавку к окладу. Оклад генпрокурора составляет 37 тысяч гривен, а зарплата в мае составила 105 017 гривен. После удержания всех налогов и сборов на руки он получил 84 539 гривен.

Также мы писали о том, что ранее народный депутат и глава комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике Нина Южанина появилась в здании парламента с дорогой сумочкой от Chanel стоимостью более 120 тысяч гривен.

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