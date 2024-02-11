Ірина Федишин згадала загиблого на війні брата: щемливе відео
Українська співачка Ірина Федишин вшанувала пам'ять загиблого на війні двоюрідного брата Романа. Відповідні кадри з’явилися у соцмережах артистки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Минув рік, як співачка втратила рідну людину
34-річний брат знаменитості пішов з життя 10 лютого 2023 року у боях під Соледаром.
Відразу після початку повномасштабної війни чоловік став на захист своєї батьківщини.
Востаннє вокалістка бачилася з родичем 25 січня 2023-го на своєму концерті у Трускавці.
З нагоди річниці трагедії Ірина розмістила у своєму блозі зворушливе відео-присвяту своєму брату.
У ролику, який супроводжувався щемливим віршем. є спільні світлини виконавиці з рідною людиною.
"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…
А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!
Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…
Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"
- написала вона.
Свій допис зірка завершила зізнанням. З’ясувалось, що тіло полеглого воїна досі не повернули. Тому поховати чоловіка родині не вдалося.
Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком.
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