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Ірина Федишин згадала загиблого на війні брата: щемливе відео

Неділя 11 лютого 2024 10:00
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Ірина Федишин згадала загиблого на війні брата: щемливе відео Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Ірина Федишин вшанувала пам'ять загиблого на війні двоюрідного брата Романа. Відповідні кадри з’явилися у соцмережах артистки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Минув рік, як співачка втратила рідну людину

34-річний брат знаменитості пішов з життя 10 лютого 2023 року у боях під Соледаром.

Відразу після початку повномасштабної війни чоловік став на захист своєї батьківщини.

Востаннє вокалістка бачилася з родичем 25 січня 2023-го на своєму концерті у Трускавці.

З нагоди річниці трагедії Ірина розмістила у своєму блозі зворушливе відео-присвяту своєму брату.

У ролику, який супроводжувався щемливим віршем. є спільні світлини виконавиці з рідною людиною.

"Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…

А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!

Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…

Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!"
- написала вона.

Свій допис зірка завершила зізнанням. З’ясувалось, що тіло полеглого воїна досі не повернули. Тому поховати чоловіка родині не вдалося.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком.

Також донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі.

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