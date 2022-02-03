Ирина Федишин с сыном сорвалась с подъемника: "валяемся в снегу выше колен"

Инцидент произошел на горе Тростян, куда можно подняться только на подъемнике. Так, звезда вместе с сыном Юрием сорвались с него и упали в снег.

"Взяли лыжи, сели на подъемник. И знаете чем закончилось? Правильно! Мы с Юрчиком взлетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как отсюда вырваться. Снег выше колен. Очень тяжело", - поделилась Федишин.

К счастью, ни с Ириной, ни с ее сыном ничего не случилось.

К тому же у них отстегнулись лыжи, поэтому идти было очень трудно. По ее словам, надеть лыжи не получалось из-за снега.

В частности, впоследствии они все-таки дошли до лыжной трассы и смогли там покататься.

В комментариях любители звезды призвали ее быть осторожной.