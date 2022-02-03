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Ірина Федишин із сином зірвалася з підйомника: "валяємось у снігу вище колін"

Автор: Тетяна Самарук

З українською співачкою Іриною Федишин під час відпочинку в Карпатах стався неприємний інцидент. Втім, вони та її старший син зірвалися з підйомника.

На особистій сторінці Instagram зірка опублікувала відео, на якому розповіла про екстремальний відпочинок.

Інцидент стався на горі Тростян, куди можна піднятися лише на підйомнику. Так, зірка разом із сином Юрієм зірвалися з нього і впали у сніг.

"Взяли лижі, сіли на підйомник. І знаєте чим закінчилося? Правильно! Ми з Юрчиком злетіли. Тепер валяємося в снігу і думаємо, як звідси вирватися. Сніг вище колін. Дуже тяжко", - поділилася Федишин.

На щастя, ні з Іриною, ні з її сином нічого не трапилося.

До того ж у них відстебнулися лижі, тому йти було дуже важко. За її словами, надягнути лижі не виходило через сніг.

Зокрема, згодом вони все-таки дійшли до лижної траси та змогли там покататися.

У коментарях шанувальники зірки закликали її бути обережною.

  • Катання на лижах - це травматичний екстрим;
  • Екстримальне катання;
  • Гарного вам екстримального відпочинку;
  • Оце так екстрим.

Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин потрапила в ДТП. Зокрема, цього разу в припарковану машину співачки в'їхала вантажівка, коли сама вона готувалась до концерту.

Також ми писали, що Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині. Зірка заявила, що помер її 80-річний дідусь.

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Ірина Федишин