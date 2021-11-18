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Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье

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Четверг 18 ноября 2021 22:39
Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Роман Мирончук

Ирина Федишин рассказала своим поклонникам о печальной новости в семье. Дело в том, что умер ее 80-летний дедушка.

Об этом известная украинская певица сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня у нас печальные новости… Отошел от нас наш дедушка Антон… А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Покойтесь с Богом", - написала артистка.

Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье

Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Певица также опубликовала несколько снимков с родственником, включая фото с его дня рождения.

Ирина Федишин рассказала о трагедии в семьеИрина Федишин рассказала о трагедии в семье

Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Позже в Instagram она написала о том, что дедушку похоронили сегодня, 18 ноября.

Поклонники и коллеги певицы выразили свои соболезнования и слова поддержки.

  • Мои соболезнования… Светлая память дедушке;
  • Сочувствую…Светлая память;
  • Ируся… самые искренние соболезнования помню, какое счастье вы ему подарили. Светлая память… Помолимся все о его душе;
  • Светлая память. Пусть Господь дарует утешение вашему сердцу!

Напомним, от коронавируса умер знаменитый украинский спортсмен Анатолий Бондаренко, который был многократным чемпионом Европы. Мужчина ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Бондаренко был пятикратным чемпионом Европы по дзюдо, и шестикратным чемпионом СССР по самбо.

Мы также писали о том, что умер знаменитый актер Игорь Бондаренко, который был звездой "Кармелиты" и "Счастливы вместе".

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Ирина Федишин
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