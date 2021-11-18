Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье
Ирина Федишин рассказала своим поклонникам о печальной новости в семье. Дело в том, что умер ее 80-летний дедушка.
Об этом известная украинская певица сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня у нас печальные новости… Отошел от нас наш дедушка Антон… А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Покойтесь с Богом", - написала артистка.
Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)
Певица также опубликовала несколько снимков с родственником, включая фото с его дня рождения.
Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)
Позже в Instagram она написала о том, что дедушку похоронили сегодня, 18 ноября.
Поклонники и коллеги певицы выразили свои соболезнования и слова поддержки.
- Мои соболезнования… Светлая память дедушке;
- Сочувствую…Светлая память;
- Ируся… самые искренние соболезнования помню, какое счастье вы ему подарили. Светлая память… Помолимся все о его душе;
- Светлая память. Пусть Господь дарует утешение вашему сердцу!
Напомним, от коронавируса умер знаменитый украинский спортсмен Анатолий Бондаренко, который был многократным чемпионом Европы. Мужчина ушел из жизни в возрасте 77 лет.
Бондаренко был пятикратным чемпионом Европы по дзюдо, и шестикратным чемпионом СССР по самбо.
Мы также писали о том, что умер знаменитый актер Игорь Бондаренко, который был звездой "Кармелиты" и "Счастливы вместе".