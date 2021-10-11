Ирина Билык "засветила" элитное авто за 3,5 миллиона и уже успела нарушить ПДД

Отметим, что Tesla Model 3 певице подарил гендиректор компании VD One Валерий Родин на тридцатую годовщину их знакомства. Машина стоила 1,5 миллиона гривен.

Скриншот с видео

В новом авто Билык 1050 лошадиных сил, дальность хода более 500 километров. При этом авто само себя заряжает во время движения. Отличительной чертой являются автоматические двери в форме крыла чайки.

Скриншот с видео

Журналисты сняли на видео, как водитель певицы нарушает правила дорожного движения. Машина, внутри которой сидела Билык, спускалась по реверсной полосе, когда движение там было запрещено.

Скриншот с видео

Такой опасный маневр позволил артистке быстро объехать тянучку, поскольку она очень спешила на прямой эфир.

Ирина Билык "засветила" элитное авто (видео: YouTube)