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Ирина Билык "засветила" элитное авто за 3,5 миллиона и уже успела нарушить ПДД

Автор: Styler

Ирина Билык купила новое авто от компании Tesla. Речь идет об электрическом кроссовере Tesla Model X. Ранее у нее был седан Tesla Model 3, но теперь она ездит на авто, которое значительно дороже и стоит более 3,5 миллиона гривен.

Об этом рассказали журналисты программы "Викриття".

Отметим, что Tesla Model 3 певице подарил гендиректор компании VD One Валерий Родин на тридцатую годовщину их знакомства. Машина стоила 1,5 миллиона гривен.

Скриншот с видео

В новом авто Билык 1050 лошадиных сил, дальность хода более 500 километров. При этом авто само себя заряжает во время движения. Отличительной чертой являются автоматические двери в форме крыла чайки.

Скриншот с видео

Журналисты сняли на видео, как водитель певицы нарушает правила дорожного движения. Машина, внутри которой сидела Билык, спускалась по реверсной полосе, когда движение там было запрещено.

Скриншот с видео

Такой опасный маневр позволил артистке быстро объехать тянучку, поскольку она очень спешила на прямой эфир.

Ирина Билык "засветила" элитное авто (видео: YouTube)

Напомним, в Украине на дорогах начали в принудительном порядке взимать оплату с должников, в отношении которых есть решение суда. При этом у людей также забирают машины.

Таким методом принуждения взысканий занимаются сотрудники государственной исполнительной службы и министерства внутренних дел.

Мы также писали о том, что звезда "Женского квартала" попала в ДТП.

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