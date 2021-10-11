Ірина Білик "засвітила" елітне авто за 3,5 мільйона і вже встигла порушити ПДР

Зазначимо, що Tesla Model 3 співачці подарував гендиректор компанії VD One Валерій Родін на тридцяту річницю їхнього знайомства. Машина коштувала 1,5 мільйона гривень.

Скріншот з відео

У новому авто Білик 1050 кінських сил, Дальність ходу більше 500 кілометрів. При цьому авто саме себе заряджає під час руху. Відмінною рисою є автоматичні двері у формі крила чайки.

Скріншот з відео

Журналісти зняли на відео, як водій співачки порушує правила дорожнього руху. Машина, всередині якої сиділа Білик, спускалася по реверсній смузі, коли рух там було заборонено.

Скріншот з відео

Такий небезпечний маневр дозволив артистці швидко об'їхати тягучку, оскільки вона дуже поспішала на прямий ефір.

Ірина Білик "засвітила" елітне авто (відео: YouTube)