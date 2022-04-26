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Ирина Билык стала амбассадором музея "Голоса Мирных" Фонда Ахметова

Фото: Ирина Билык стала амбассадором музея "Голоса Мирных" Фонда Ахметова (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Илона Свиридова

Народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык стала амбассадором музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире онлайн-архива историй мирных жителей Украины, которые пострадали от войны.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Я хочу рассказать миру, как живут люди в Украине в условиях войны. Хочу, чтобы ни одна история не была забыта", - призналась певица.

Билык также пригласила соотечественников присоединиться к проекту и рассказать свои истории. По мнению певицы, это поможет облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее.

"Каждый голос имеет значение. Каждая история важна", - подчеркнула Билык.

Поделиться своей историей можно на сайте музея "Голоса Мирных" по адресу https://civilvoicesmuseum.org/

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Ирина БилыкРинат Ахметов