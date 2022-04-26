Ірина Білик стала амбасадором музею "Голоси Мирних" Фонду Ахметова

"Я хочу розказати світові, як живуть люди в Україні в умовах війни. Хочу, щоб жодна історія не була забута", - зізналася співачка.

Білик також запросила співвітчизників долучитися до проекту і розповісти свої історії. На думку співачки, це допоможе полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє.

"Кожен голос має значення. Кожна історія важлива", - наголосила Білик.

Поділитися своєю історією можна на сайті музею "Голоси Мирних" за адресою https://civilvoicesmuseum.org/