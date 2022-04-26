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Ірина Білик стала амбасадором музею "Голоси Мирних" Фонду Ахметова

Фото: Ірина Білик стала амбасадором музею "Голоси Мирних" Фонду Ахметова (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ілона Свиридова

Народна артистка, співачка, композиторка та поетеса Ірина Білик стала амбасадором музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова - найбільшого у світі онлайн-архіву історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Я хочу розказати світові, як живуть люди в Україні в умовах війни. Хочу, щоб жодна історія не була забута", - зізналася співачка.

Білик також запросила співвітчизників долучитися до проекту і розповісти свої історії. На думку співачки, це допоможе полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє.

"Кожен голос має значення. Кожна історія важлива", - наголосила Білик.

Поділитися своєю історією можна на сайті музею "Голоси Мирних" за адресою https://civilvoicesmuseum.org/

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Ірина БіликРінат Ахметов