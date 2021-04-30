Ирина Билык сообщила о конфликте с Вакарчуком: кто так делает?
Ирина Билык, которая объявила о разводе со своим пятым мужем, призналась, что у нее был конфликт с музыкантом Святославом Вакарчуком.
Об этом она поведала в интервью Маше Ефросининой в спецвыпуске проекта "Мой секрет" в эфире СТБ.
Певица вспомнила, что перед гибелью Кузьмы она увидела вещий сон. Потом уже она поняла, что сновидение было предвестником гибели Андрея.
"Перед гибелью Скрябина был сон. Он погиб в понедельник, а в субботу я еще с ним разговаривала. Длилась подготовка к моему сольному концерту во Дворце "Украина". И он тогда сказал, что готов со мной выйти на сцену на концерте. Я спросила, что мы будем петь, "Мовчати"? А он пообещал, что мы сделаем новую песню. Потом мне приснилась эта белая занавеска с черными мухами, а уже через час-два сказали, что Андрея нет. Я поняла, что этот сон был именно о нем. Я рыдала не как за другом, а как за братом", - вспоминает артистка.
После смерти Андрея у певицы произошел конфликт со Святославом Вакарчуком. Ее обидело, что музыкант решил сам играть на рояле совместную песню Ирины и Скрябина.
"Единственное, что меня тогда очень обидело: что Слава Вакарчук сразу схватил нашу песню и побежал в студию петь и записывать ее. А на подготовке к концерту на 40 дней во Дворце Спорта мы с ним еще спорили, кто какую строчку будет петь. Слава даже запретил коллективу играть вступление к песне. Он сказал, что будет играть один на рояле. Кто так делает? Ведь это трагедия именно этой группы… Тогда мне было жаль ребят, ведь это их боль и фронтмен", - рассказала Билык.
Ирина Билык дала откровенное интервью Маше Ефросининой
Как мы ранее сообщали, украинская певица Ирина Билык сделала откровенное признание. Она сообщила, что делала пластические операции.