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Ірина Білик розлучається з чоловіком: а що ще робити?

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 08:22
Ірина Білик розлучається з чоловіком: а що ще робити? Фото: Ірина Білик розлучається з чоловіком (stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

Ірина Білик повідомила несподівані новини про особисте життя. Вона розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. За словами зірки, ініціатором розставання була вона, адже чоловік вже рік не приїжджав до неї з дитиною.

Про це виконавиця розповіла в програмі "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

"Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я, а що ще робити – Аслан не приїжджав до нас з Табризом вже рік. Хоча я його і він мене любить. "Вона Зірочка моя, вона самотня" - якось так...", - поділилася співачка.

Ірина розповіла, що вважає Аслана кращим з чоловіків, незважаючи на те, що їхні стосунки не склалися.

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це батько моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитини. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього – дитину. Пройшов місяць і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", - розповіла Білик.

Також вона повідала історію їхнього знайомства і пояснила, чому він їй так сподобався.

Ірина Білик розлучається з чоловіком: а що ще робити?Ірина Білик оголосила про розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим (фото: stb.ua)

"Було 40 днів як померла Людмила Марківна Гурченко. І я дивлюся програму про неї, її смерть і того молодого чоловіка, який дав їй друге життя. Я один раз побачила його обличчя - і все. У мене голос в голові "він тобі потрібен, ти повинна його знайти". Я знайшла через подругу його номер телефону і набрала. Я замовила у нього кліп на пісню "Я твоя маленька дівчинка". Він зняв мене такою, якою ніхто не міг показати. Я йому заплатила 50 тисяч доларів за два дні. Це був найдорожчий кліп за всю мою кар'єру", - згадує співачка.

Як ми раніше писали, Нікітін розповів, як втішався після розриву з Білик.

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