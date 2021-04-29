Ірина Білик про психічно хворого рідного брата: "5 років не виходив на вулицю взагалі"
Українська співачка Ірина Білик зробила відверте зізнання про сім'ю і вперше розповіла про свого брата, який страждає від психічного розладу. Зірка ніколи раніше не афішувала ситуацію, вважаючи за краще ретельно приховувати його від сторонніх очей.
Таємницю артистка розкрила в інтерв'ю Маші Єфросиніній у спецвипуску проекту "Мій секрет" в ефірі СТБ.
У розмові з ведучою 51-річна співачка зробила сенсаційну заяву про свого недієздатного молодшого брата Сергія, якого змушена утримувати.
"У мене є рідний брат Сергій. Йому 40 років. Він має психічні розлади. Жодного дня він не працював. П'ять років він не виходив на вулицю взагалі", - розповіла Білик.
Також артистка зізналася, що сім'я зберігала таємницю, і рідні не хотіли ніде про це говорити. Але тепер Ірина вирішила надати ситуації розголосу.
Після смерті мами співачки Анни Яківни в травні минулого року Сергій залишився сам у квартирі. Допомогу по догляду за ним Ірині надає її другий брат Юрій.
"Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди. Я хотіла поліпшити його життя, але поки не можу цього зробити", - розповіла Білик про Сергія, якого дуже любить.
Ірина Білик розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній про рідного брата, у якого психічні розлади (фото: прес-служба СТБ)
Також народна артистка України додала, що дуже вірить в те, що стан брата все ж покращиться.
"Поки все, що я можу для нього зробити - це надсилати продукти та утримувати його. Я люблю його і щиро сподіваюся, що він виросте", - сказала Білик.
Відео: Ірина Білик дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик зробила пікантне зізнання та розповіла про досвід занять сексом по телефону.
Також перед цим Ірина Білик відверто розговорилася про любов і вірність.