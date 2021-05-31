Ирина Билык посвятила трогательное видео памяти своей мамы: "по щекам катились слезы"

Ирина Билык посвятила трогательную песню и видео "Ангелов не выбирают" памяти своей мамы Анны Яковлевны, которая умерла год назад.

Анимированный ролик режиссера Александры Богдан, во время просмотра которого у многих украинцев появились слезы на глазах, появился на YouTube-канале артистки 31 мая.

"Песню "Ангелов не выбирают" я услышала еще год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы", - комментирует Билык.

По словам певицы, несмотря на то, что эта композиция печальная, она понравится ее поклонникам.

"Я всегда пою то, о чем молчит мое сердце!" - говорит Ирина.

Также Билык призналась, что это впервые, когда она не смогла принимать участие в съемках клипа, потому что "целый год, как только начинала петь первые строчки этой песни, по щекам катились слезы".

"И я решила, что правильнее будет создать на эту великолепную песню, автором которой является Александр Тищенко, анимационный фильм. Уверена, что мой первый мультипликационный эксперимент удался. Не уверена что эта песня является форматной для радиостанций, но я точно знаю, что она откликнется в миллионах сердец моих поклонников", - добавила звезда.

Текст песни "Ангелов не выбирают":

Послушай, мама, ты уже не со мной,

Ты всегда была за моею спиной,

И бога молила, чтоб мимо прошло ненастье,

Теперь я знаю, мама, что значит счастье.

Припев:

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю,

Вот такой, вот такой у меня.

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю -

Это мама, мама моя.

Послушай, мама, клен давно уже вырос,

Но детство я помню, оно не забылось,

А я тебя, мама, люблю очень-очень,

Не забываю тебя ни днем, ни ночью.

Припев.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка", - писала Ирина Билык о своей маме год назад.

