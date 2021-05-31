Ірина Білик присвятила зворушливе відео пам'яті своєї мами: "по щоках котилися сльози"
Ірина Білик присвятила зворушливу пісню і відео "Ангелів не вибирають" пам'яті своєї мами Анни Яківни, яка померла рік тому.
Анімований ролик режисера Олександри Богдан, під час перегляду якого у багатьох українців з'явилися сльози на очах, з'явився на YouTube-каналі артистки 31 травня.
"Пісню "Ангелів не вибирають" я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели", - коментує Білик.
За словами співачки, незважаючи на те, що ця композиція сумна, вона сподобається її шанувальникам.
"Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце!"- каже Ірина.
Також Білик зізналася, що це вперше, коли вона не змогла брати участь у зйомках кліпу, тому що "цілий рік, як тільки починала співати перші рядки цієї пісні, по щоках котилися сльози".
"І я вирішила, що правильніше буде створити на цю чудову пісню, автором якої є Олександр Тищенко, анімаційний фільм. Впевнена, що мій перший мультиплікаційний експеримент вдався. Не впевнена що ця пісня є форматною для радіостанцій, але я точно знаю, що вона відгукнеться в мільйонах сердець моїх шанувальників", - додала зірка.
Текст пісні "Ангелів не обирають":
Послушай, мама, ты уже не со мной,
Ты всегда была за моею спиной,
И бога молила, чтоб мимо прошло ненастье,
Теперь я знаю, мама, что значит счастье.
Припев:
Ангелов не выбирают, и я это точно знаю,
Вот такой, вот такой у меня.
Ангелов не выбирают, и я это точно знаю -
Это мама, мама моя.
Послушай, мама, клен давно уже вырос,
Но детство я помню, оно не забылось,
А я тебя, мама, люблю очень-очень,
Не забываю тебя ни днем, ни ночью.
Приспів.
"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про маму .... і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по своєму... моя матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохана матуся", - писала Ірина Білик про свою маму рік тому.
Раньше Ірина Білик зізналася, від чого може померти.
Також нещодавно артистка показала свою улюблену машину з елітного автопарку.