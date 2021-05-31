Ірина Білик присвятила зворушливе відео пам'яті своєї мами: "по щоках котилися сльози"

Ірина Білик присвятила зворушливу пісню і відео "Ангелів не вибирають" пам'яті своєї мами Анни Яківни, яка померла рік тому.

Анімований ролик режисера Олександри Богдан, під час перегляду якого у багатьох українців з'явилися сльози на очах, з'явився на YouTube-каналі артистки 31 травня.

"Пісню "Ангелів не вибирають" я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели", - коментує Білик.

За словами співачки, незважаючи на те, що ця композиція сумна, вона сподобається її шанувальникам.

"Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце!"- каже Ірина.

Також Білик зізналася, що це вперше, коли вона не змогла брати участь у зйомках кліпу, тому що "цілий рік, як тільки починала співати перші рядки цієї пісні, по щоках котилися сльози".

"І я вирішила, що правильніше буде створити на цю чудову пісню, автором якої є Олександр Тищенко, анімаційний фільм. Впевнена, що мій перший мультиплікаційний експеримент вдався. Не впевнена що ця пісня є форматною для радіостанцій, але я точно знаю, що вона відгукнеться в мільйонах сердець моїх шанувальників", - додала зірка.

Текст пісні "Ангелів не обирають":

Послушай, мама, ты уже не со мной,

Ты всегда была за моею спиной,

И бога молила, чтоб мимо прошло ненастье,

Теперь я знаю, мама, что значит счастье.

Припев:

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю,

Вот такой, вот такой у меня.

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю -

Это мама, мама моя.

Послушай, мама, клен давно уже вырос,

Но детство я помню, оно не забылось,

А я тебя, мама, люблю очень-очень,

Не забываю тебя ни днем, ни ночью.

Приспів.

"Містика мене переслідує все життя! Тільки збиралася записати прекрасну пісню про маму .... і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по своєму... моя матуся почує цю пісню вже на небесах. Прощай, кохана матуся", - писала Ірина Білик про свою маму рік тому.

