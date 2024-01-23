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В Ірані стратили чоловіка з ментальним розладом, який брав участь у протестах

Іран, Вівторок 23 січня 2024 19:46
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В Ірані стратили чоловіка з ментальним розладом, який брав участь у протестах 23-річного Мохаммада Гобадлу стратили в Ірані (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Ірані стратили чоловіка із біполярним розладом. Його звинуватили у вбивстві офіцера служби безпеки під час протестів, що відбулися восени 2022 року. Вони виникли після смерті Магси Аміні, яка перебувала під арештом за нібито порушення суворого дрес-коду для жінок.

Про це РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Time.

Що відомо про страченого в'язня

23-річного Мохаммада Гобадлу повісили вранці 23 січня. Ця страта знаменує останню главу в придушенні Тегераном протестів, які охопили країну у 2022 році. Правозахисні групи кажуть, що понад 500 людей загинули тоді через дії уряду.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що право юнака на справедливий суд порушили, а його біполярний стан не прийняла до уваги судова система.

"Гобадлу отримав два смертні вироки після вкрай несправедливих фіктивних судових процесів, затьмарених "зізнаннями" під тортурами та ненаданням ретельного обстеження психічного здоров’я, незважаючи на його психічні вади", - заявили в Amnesty.

Однак інформаційне агентство Мізан стверджувало, що заяви про психічну інвалідність були неправдивими.

В Ірані стратили чоловіка з ментальним розладом, який брав участь у протестах23-річного Мохаммада Гобадлу повісили (фото: Islamic Republic News Agency)

Раніше цього місяця десятки людей, у тому числі сім’я Гобадлу, вийшли на демонстрацію перед в’язницею в іранському місті Карадж проти вироку йому, а також іншому молодому чоловікові.

Тоді десятки людей пікетували в’язницю Раджай Шахр, де Гобадлу перебував уже понад 480 днів. Його мали повісити на світанку, але тоді масові протести відстрочили його страту.

В Ірані стратили чоловіка з ментальним розладом, який брав участь у протестахМохаммад Гобадл (фото: iranintl)

Раніше ми писали про те, що в Ірані стратили учасників антиурядових протестів.

Читайте також про те, чи може конфлікт Ірану з Пакистаном призвести до Третьої світової війни.

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