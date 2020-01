В Иране разбился украинский Boeing 737: все подробности и версии трагедии (видео)

Самолет МАУ упал возле аэропорта Тегерана

В Иране разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, на борту которого находились 180 пассажиров и членов экипажа. Трагедия произошла 8 января возле аэропорта Имама Хомейни возле столицы страны Тегерана.

Авиакатастрофа случилась вскоре после взлета, отмечает Reuters со ссылкой на иранское официальное информагентство IRNA. Соответствующую информацию подтвердило руководство воздушной гавани.

В Иране официально подтвердили гибель всех 167 пассажиров рейса 752 "Тегеран - Киев" самолета Boeing-737.

Украинское посольство в Иране сказало CNN, что собирает список погибших пассажиров.

В сети уже появилось видео ЧП и фото с места крушения.

"Фотографии того, что осталось от обломков украинского самолета, мало осталось, по данным иранских СМИ, очень маловероятно, что кто-нибудь выжил", - пишет журналист BBC Али Хашем в Twitter.

На кадрах видно, как "Боинг" резко снижается, а после столкновения с землей появляется яркая вспышка.

Согласно озвученной официальной версией, авиакатастрофа произошла по техническим причинам. Об этом передает телеканал CNN.

IRAN PLANE CRASH:



- Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran



- Crashed Minutes After takeoff



- At Least 180 On Board



- No Official Word On Casualties



- Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues



- Video Captured The Plane On Firepic.twitter.com/CZpUCF6ETE