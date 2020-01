В Ірані розбився український Boeing 737: всі подробиці та версії трагедії (відео)

Літак МАУ впав біля аеропорту Тегерана

В Ірані розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ, на борту якого знаходилися 180 пасажирів та членів екіпажу. Трагедія сталася 8 січня біля аеропорту Імама Хомейні біля столиці країни Тегерана.

Авіакатастрофа сталася незабаром після зльоту, зазначає Reuters із посиланням на іранське офіційне інформагентство IRNA. Відповідну інформацію підтвердило керівництво повітряної гавані.

В Ірані офіційно підтвердили загибель всіх 167 пасажирів рейсу 752 "Тегеран - Київ" літака Boeing-737.

Українське посольство в Ірані сказало CNN, що збирає список загиблих пасажирів.

Катастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: скрін facebook.com)

У мережі вже з'явилося відео НП та фото з місця аварії.

"Фотографії того, що залишилося від уламків українського літака, мало залишилося, за даними іранських ЗМІ, дуже малоймовірно, що хто-небудь вижив", - пише журналіст BBC Алі Хашем в Twitter.

Катастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: twitter.com/alihashem_tv)

На кадрах видно, як "Боїнг" різко знижується, а після зіткнення з землею з'являється яскравий спалах.

Відео: В Ірані впав український літак Boeing 737

Згідно з озвученою офіційною версією, авіакатастрофа сталася з технічних причин. Про це передає телеканал CNN.

В Ірані впав український літак Boeing 737 (Відео: twitter.com/avincidents)

IRAN PLANE CRASH:



- Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran



- Crashed Minutes After takeoff



- At Least 180 On Board



- No Official Word On Casualties



- Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues



- Video Captured The Plane On Firepic.twitter.com/CZpUCF6ETE