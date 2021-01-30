Ипотека под 7%: банкир объяснил, сколько на самом деле придется платить украинцам

Доступная ипотека под 7% годовых, постановление о которой уже утвердил Кабинет министров Украины, не приведет к буму ипотечного кредитования, а гражданам на самом деле нужно будет выплачивать до 12% годовых.

Такое мнение высказал банкир Игорь Львов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ипотечный кредит под 7% подразумевает, что с учетом разных комиссий людям придется выплачивать не меньше 10-12% годовых.

"Самый простой пример - в разных банках вы получаете карточку, на которую перечисляются деньги. Деньги с этой карточки вы снимаете с банкомата и проплачиваете минимум 1%. Второе - кредит страхуется, это как минимум 0,5-1%. Третье - оценка залога. Вы должны будете заплатить компании, которая оценит этот залог. Кстати, вы должны еще и залог внести, не меньше 30% от рыночной стоимости", - рассказал эксперт.

Также банкир указал и на "так называемые прочие комиссии", в том числе и разовые платежи, которые нужно платить банку за выдачу кредита.

"Можно найти 5-6 тарифов, которые вы будете платить совершенно по-разному", - пояснил он.

Эксперт утверждает, что граждане, несмотря на низкую ставку в 7%, ипотечные кредиты брать не будут, на что указывает практика с правительственной программой доступных кредитов 5-7-9%.

"Когда мы говорили о программе 5-7-9%, мы считали, что сейчас люди пойдут, будут покупать жилье и так далее. Но люди пошли, банки начали выдвигать соответствующие требования - от залога никто не уходил, от процента никто не уходил, от прочих комиссий. Поэтому, когда мы говорим о 10%, нужно понимать, что реально это 14-15% годовых с учетом прочих процентов", - рассказал банкир.

Как сообщалось, в Украине ипотека под 7% будет выдаваться на срок до 20 лет.