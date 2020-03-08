Ипотека 2020: какие изменения поджидают украинцев

Процент на ипотеку в 2020 году для украинцев может стать заметно меньше, несмотря на то, что в 2019 году, как и в 2018, количество сделок с ипотекой составляло не больше 3% от всего объема проданных квартир.

Эксперты связывают низкую популярность ипотечных кредитов с высокими процентными ставками по ним, которые сейчас достигают 25%. Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на мнения экспертов.

"На сегодняшний день у нас самые высокие ставки по ипотеке, достигающие 25-26% годовых (при этом вилка достаточно обширна в зависимости от объекта недвижимости и срока займа: от 13,5% до 22% при 30-процентном первом взносе сроком на 20 лет)", - сказала директор по маркетингу Анжелика Саакян.

Эксперты сообщают, что, покупая новую квартиру украинцы переплачивают слишком много. Даже при условии, что первый взнос составит 30%, а срок возврата будет около 10 лет - сумма общей переплаты составит от 750 тысяч до миллиона гривен. Стоит отметить, что при увеличении срока возврата, сумма переплаты тоже возрастет: 25 лет - 2,4 млн, а 30 лет - 3 млн гривен.

Тем не менее, снижение ставок по ипотечному кредитованию в 2020 году является одной из целей и задач правительства, которое планирует в течении этого года снизить ставки до 10%.

Но стоит обратить внимание на мнение экспертов в данной сфере, которые отмечают, что такое снижение крайне маловероятно. А расчитывать стоит, скорее, на 16-18%.

Напомним, что пенсии в Украине в будущем хотят перевести на накопительную систему, которая давно и успешно действует в развитых странах.