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На iPhone виявлено серйозну загрозу: потрібно негайно вимкнути цей додаток

Власники iPhone у небезпеці через критичну вразливість (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Розробники Trust Wallet закликали користувачів Apple вимкнути iMessage. За їхніми словами, зараз у системі існує високий ризик уразливості нульового дня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на обліковий запис криптосервісу в Х (Twitter).

Що сталося

Інформація про потенційний експлойт, що дозволяє зламати iPhone, з'явилася 15 квітня. Згідно з заявою представників популярного криптосервісу Trust Wallet, можливий злам смартфону навіть у випадку, якщо його власник не взаємодіє з підозрілими посиланнями.

Повідомляється, що Apple вже отримали інформацію про критичну вразливість і розпочали виправлення ситуації. Очікується швидке оновлення операційної системи, яке слід встановити негайно.

У Trust Wallet рекомендують тимчасово відключити iMessage для захисту телефону від можливого злому.

Як вимкнути iMessage

Відкрийте "Параметри".

Виберіть "Повідомлення".

Скриншот

Знайдіть пункт "iMessage".

Переведіть повзунок у неактивне положення.

Скриншот

Що таке вразливість нульового дня

Вразливість нульового дня (Zero-day або 0-Day) - це вразливість, проти якої поки що не розроблені захисні механізми та не випущено оновлення безпеки.

Нагадаємо, що вчені вигадали незвичайний метод крадіжки відбитків пальців на смартфоні.

А ще у нас є матеріал про поради від Держспецзв'язку у разі крадіжки телефону.

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