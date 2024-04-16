На iPhone обнаружено серьезную угрозу: нужно немедленно отключить это приложение

Что произошло

Информация о потенциальном эксплойте, позволяющем взломать iPhone, появилась 15 апреля. Согласно заявлению представителей популярного криптосервиса Trust Wallet, возможен взлом смартфона даже в случае, если его владелец не взаимодействует с подозрительными ссылками.

Сообщается, что Apple уже получили информацию о критической уязвимости и приступили к исправлению ситуации. Ожидается скорое обновление операционной системы, которое следует установить незамедлительно.

В Trust Wallet рекомендуют временно отключить iMessage для защиты телефона от возможного взлома.

Как отключить iMessage

Откройте "Настройки".

Выберите раздел "Сообщения".

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Найдите пункт "iMessage".

Переведите ползунок около пункта в неактивное положение.

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Что такое уязвимость нулевого дня

Уязвимость нулевого дня (Zero-day или 0-Day) - это уязвимость, против которой пока не разработаны защитные механизмы и не выпущены обновления безопасности.