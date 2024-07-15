iPhone та iPad тепер можуть замінити ваш ПК завдяки цьому нововведенню

Перший емулятор ПК для iPhone та iPad

У квітні Apple переглянула правила App Store, дозволивши емулятори ігор. Ця зміна поширилася на країни Європейського Союзу та весь світ. Завдяки цьому в App Store з'явилося кілька ігрових емуляторів, включаючи найпопулярніший емулятор Nintendo - Delta.

Однак додаток-емулятор ПК UTM SE був відхилений Apple у червні, незважаючи на внесені зміни до правил App Store. Більше того, Apple відхилила застосунок не тільки зі всесвітнього App Store, але й зі сторонніх магазинів додатків у Європейському Союзі.

Компанія Apple спочатку пояснювала своє рішення тим, що дозволено лише емулятори для "ретро-ігор", а не ПК-емулятори, незважаючи на те, що запуск старих ігор є однією з головних причин використання користувачами таких емуляторів, як UTM. Це рішення викликало хвилю обурення та потенційні заходи з боку Європейської комісії.

Однак цими вихідними розробники UTM SE у соціальних мережах підтвердили, що Apple змінила гнів на милість. Тепер UTM SE можна завантажити з App Store.

Незабаром він також стане доступним через AltStore PAL у ЄС. Apple поки що не пояснила, що призвело до такого повороту подій.

Варто зазначити, що додатки, які розповсюджуються на iOS, не можуть використовувати компілятор JIT. Це означає, що функціональність та продуктивність емуляторів, що працюють через UTM SE на iPhone та iPad, будуть не такими високими, як на інших платформах.