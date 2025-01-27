iPhone SE 4 вперше засвітився на "живих" фотографіях

Відомий інсайдер Majin Bu поділився на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter) реальними фотографіями iPhone SE 4, який, за чутками, може отримати назву iPhone 16E.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Як і в попередніх моделях iPhone SE, на задній панелі є лише одна камера. Однак, схоже, це перший SE, який отримав порт USB-C - тепер це обов'язкова вимога для продажу телефону в ЄС.
Найбільшим сюрпризом стало те, що телефон оснащений старим дисплеєм з вирізом, а не дизайном Dynamic Island, який, як раніше стверджував інсайдер Еван Бласс, мав з'явитися в цій моделі.
Це складно розгледіти на відео, але розташування фронтальної камери трохи лівіше центру відповідає вирізу iPhone 14. Крім того, сам автор публікації підтвердив у коментарях, що у пристрою є виріз.
Це не перший погляд на новий SE, але найчіткіший. Два тижні тому Сонні Діксон поділився двома фотографіями схожих макетів SE 4, які потім виставив на продаж.
Очікується, що SE 4 отримає OLED-дисплей, а також достатньо оперативної пам'яті для підтримки функцій Apple Intelligence. Згідно з чутками, запуск пристрою може відбутися в березні або квітні, що логічно - SE 3 був представлений у березні 2022 року.
Нагадаємо, що iPhone SE 4 загрожує Android-смартфонам середнього класу унікальною функцією.
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