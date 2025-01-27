iPhone SE 4 вперше засвітився на "живих" фотографіях

Як і в попередніх моделях iPhone SE, на задній панелі є лише одна камера. Однак, схоже, це перший SE, який отримав порт USB-C - тепер це обов'язкова вимога для продажу телефону в ЄС.

Найбільшим сюрпризом стало те, що телефон оснащений старим дисплеєм з вирізом, а не дизайном Dynamic Island, який, як раніше стверджував інсайдер Еван Бласс, мав з'явитися в цій моделі.

Це складно розгледіти на відео, але розташування фронтальної камери трохи лівіше центру відповідає вирізу iPhone 14. Крім того, сам автор публікації підтвердив у коментарях, що у пристрою є виріз.

iPhone SE 4 (фото: The Verge)

Це не перший погляд на новий SE, але найчіткіший. Два тижні тому Сонні Діксон поділився двома фотографіями схожих макетів SE 4, які потім виставив на продаж.

Очікується, що SE 4 отримає OLED-дисплей, а також достатньо оперативної пам'яті для підтримки функцій Apple Intelligence. Згідно з чутками, запуск пристрою може відбутися в березні або квітні, що логічно - SE 3 був представлений у березні 2022 року.