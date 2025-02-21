iPhone 15 чи iPhone 16e: який смартфон краще купувати у 2025 році

Різниця в ціні між iPhone 15 і iPhone 16e становить лише 100 доларів. Щоб виправдати цю різницю, iPhone 16e позбавлений таких функцій, як Dynamic Island і MagSafe. Однак є й області, в яких 16e явно перевершує 15-й, наприклад, кнопка Action, чіп і тривалість роботи батареї.

Порівняння характеристик iPhone 15 і iPhone 16e

iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащені дисплеєм Dynamic Island з діагоналлю 6,1 або 6,7 дюйма. Максимальна яскравість досягає 1000 ніт у звичайному режимі, 1600 ніт у режимі HDR і 2000 ніт на відкритому повітрі.

iPhone 16e має 6,3-дюймовий дисплей із максимальною яскравістю 800 ніт у звичайному режимі та 1200 ніт у режимі HDR. Задня панель iPhone 15 і iPhone 15 Plus виконана з кольорового скла, а iPhone 16e має скляну задню панель.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus доступні в чорному, рожевому, жовтому, синьому і зеленому кольорах, тоді як iPhone 16e пропонується в білому і чорному кольорах. iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащені перемикачем "Дзвінок/Безшумно", а iPhone 16e має кнопку дії.

Камера iPhone 15 і iPhone 15 Plus включає 12-мегапіксельну надширококутну камеру з оптичним зумом у режимах 0,5x, 1x і 2x, а також оптичною стабілізацією зображення зі зсувом сенсора. Підтримуються портрети нового покоління, макрофотографія, кінематографічний режим для запису відео з малою глибиною різкості (до 4K Dolby Vision за 30 кадрів на секунду) і режим дії.

iPhone 16e має оптичний зум 1x або 2x і підтримує портретний режим із контролем глибини. Також доступні функції зниження шуму вітру та аудіо Max.

У сфері аудіо iPhone 15 і iPhone 15 Plus підтримують стереозапис, а iPhone 16e підтримує просторове аудіо та стереозапис. Процесор iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащений чипом A16 Bionic з 5-ядерним графічним процесором, тоді як iPhone 16e працює на чипі A18 з 4-ядерним графічним процесором, підтримуючи Apple Intelligence і візуальний інтелект.

Модеми в пристроях різняться: iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащені модемом Qualcomm Snapdragon X70, а iPhone 16e має модем Apple C1. Обидві моделі підтримують надширокосмуговий чип для точного пошуку.

Термін служби батареї iPhone 15 і iPhone 15 Plus становить 20 або 26 годин, тоді як iPhone 16e забезпечує 26 годин роботи від батареї.

Зарядка у iPhone 15 і iPhone 15 Plus підтримує бездротову зарядку MagSafe до 15 Вт з адаптером 20 Вт або вище, а пристрої сумісні з чохлами, гаманцями, бездротовими зарядними пристроями MagSafe та іншими аксесуарами.

Ціна iPhone 15 починається від 699 доларів, iPhone 15 Plus - від 799 доларів, а iPhone 16e - від 599 доларів.

Який iPhone найкраще купити

Вибір між iPhone 15 та iPhone 16e не завжди є очевидним. Хоча iPhone 15 коштує на 100 доларів дорожче, він не має таких функцій, як кнопка Action, зниження шуму вітру, Audio Mix, запис просторового аудіо, чип A18, Apple Intelligence, Visual Intelligence, модем C1 і додаткові шість годин роботи від батареї.

Однак ці 100 доларів, по суті, виправдані завдяки таким особливостям, як Dynamic Island, яскравіший дисплей, надширококутна камера, стабілізація зображення зсувом сенсора, портрети наступного покоління, макрорежим, кінематографічний режим, режим дії, підтримка Thread та Ultra Wideband, MagSafe та розмаїття кольорів, - які можуть не бути важливими для всіх користувачів.

Відсутність підтримки Apple Intelligence в iPhone 15 є суттєвим упущенням, і важко рекомендувати пристрій, який дорожчий, менш потужний і менш готовий до майбутніх оновлень.

iPhone 16e - це більш вигідна довгострокова інвестиція, оскільки він, найімовірніше, буде підтримувати майбутні функції Apple Intelligence, що забезпечить кращий досвід у майбутньому та більшу привабливість на ринку старих пристроїв.

Також варто відзначити його значно кращу тривалість роботи від батареї, що важливо при тривалому використанні пристрою. iPhone 16e молодший за iPhone 15 майже на півтора року.

Якщо важливий великий екран 6,7 дюйма, то, ймовірно, варто обрати iPhone 15 Plus, а не iPhone 16e. Так само, якщо вкрай важливі надширококутна камера або MagSafe, iPhone 15 - єдиний варіант. В інших випадках більшість користувачів повинні заощадити 100 доларів і вибрати iPhone 16e.