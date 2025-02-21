iPhone 15 или iPhone 16e: какой смартфон лучше покупать в 2025 году

Разница в цене между ‌iPhone 15‌ и ‌iPhone 16e‌ составляет всего 100 долларов. Чтобы оправдать эту разницу, ‌iPhone 16e‌ лишен таких функций, как Dynamic Island и MagSafe. Однако есть и области, в которых 16e явно превосходит 15-й, например, кнопка Action, чип и продолжительность работы батареи.

Сравнение характеристик iPhone 15 и iPhone 16e

iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены дисплеем Dynamic Island с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма. Максимальная яркость достигает 1000 нит в обычном режиме, 1600 нит в режиме HDR и 2000 нит на открытом воздухе.

iPhone 16e имеет 6,3-дюймовый дисплей с максимальной яркостью 800 нит в обычном режиме и 1200 нит в режиме HDR. Задняя панель iPhone 15 и iPhone 15 Plus выполнена из цветного стекла, а iPhone 16e имеет стеклянную заднюю панель.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в черном, розовом, желтом, синем и зеленом цветах, в то время как iPhone 16e предлагается в белом и черном цветах. iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены переключателем "Звонок/Бесшумно", а iPhone 16e имеет кнопку действия.

Камера iPhone 15 и iPhone 15 Plus включает 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с оптическим зумом в режимах 0,5x, 1x и 2x, а также оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора. Поддерживаются портреты нового поколения, макрофотография, кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision при 30 кадрах в секунду) и режим действия.

iPhone 16e имеет оптический зум 1x или 2x и поддерживает портретный режим с контролем глубины. Также доступны функции снижения шума ветра и аудио Max.

В области аудио iPhone 15 и iPhone 15 Plus поддерживают стереозапись, а iPhone 16e поддерживает пространственное аудио и стереозапись. Процессор iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащен чипом A16 Bionic с 5-ядерным графическим процессором, в то время как iPhone 16e работает на чипе A18 с 4-ядерным графическим процессором, поддерживая Apple Intelligence и визуальный интеллект.

Модемы в устройствах различаются: iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X70, а iPhone 16e имеет модем Apple C1. Обе модели поддерживают сверхширокополосный чип для точного поиска.

Срок службы батареи iPhone 15 и iPhone 15 Plus составляет 20 или 26 часов, в то время как iPhone 16e обеспечивает 26 часов работы от батареи.

Зарядка у iPhone 15 и iPhone 15 Plus поддерживает беспроводную зарядку MagSafe до 15 Вт с адаптером 20 Вт или выше, а устройства совместимы с чехлами, кошельками, беспроводными зарядными устройствами MagSafe и другими аксессуарами.

Цена iPhone 15 начинается от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов, а iPhone 16e - от 599 долларов.

Какой iPhone лучше всего купить

Выбор между iPhone 15 и iPhone 16e не всегда является очевидным. Хотя iPhone 15 стоит на 100 долларов дороже, он не имеет таких функций, как кнопка Action, снижение шума ветра, Audio Mix, запись пространственного аудио, чип A18, Apple Intelligence, Visual Intelligence, модем C1 и дополнительные шесть часов работы от батареи.

Однако эти 100 долларов, по сути, оправданы благодаря таким особенностям, как Dynamic Island, более яркий дисплей, сверхширокоугольная камера, стабилизация изображения сдвигом сенсора, портреты следующего поколения, макрорежим, кинематографический режим, режим действия, поддержка Thread и Ultra Wideband, MagSafe и разнообразие цветов - которые могут не быть важными для всех пользователей.

Отсутствие поддержки Apple Intelligence у iPhone 15 является существенным упущением, и трудно рекомендовать устройство, которое дороже, менее мощное и менее готово к будущим обновлениям.

iPhone 16e - это более выгодная долгосрочная инвестиция, поскольку он, скорее всего, будет поддерживать будущие функции Apple Intelligence, что обеспечит лучший опыт в будущем и большую привлекательность на рынке подержанных устройств.

Также стоит отметить его значительно лучшую продолжительность работы от батареи, что важно при длительном использовании устройства. iPhone 16e моложе iPhone 15 почти на полтора года.

Если важен большой экран 6,7 дюйма, то, вероятно, стоит выбрать iPhone 15 Plus, а не iPhone 16e. Точно так же, если крайне важны сверхширокоугольная камера или MagSafe, iPhone 15 - единственный вариант. В остальных случаях большинство пользователей должны сэкономить 100 долларов и выбрать iPhone 16e.