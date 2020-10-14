iPhone 12: Apple представила новые смартфоны и назвала цены

iPhone 12 (фото: apple.com)

Компания Apple представила свои новые смартфоны

Во вторник, 13 октября, компания Apple официально представила новые iPhone 12. Как и ожидалось в этом году IT-гигант показал сразу 4 модели смартфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Все новые телефоны поддерживают связь 5G, которой в Украине пока что нет. Пиковая скорость загрузки в iPhone 12 в сетях 5G составит до 4 Гбит/с. Также используется новое защитное стекло Ceramic Shield, которое Apple называет самым прочным на мобильном рынке, и говорит, что оно лучше переносит падения.

Во всех телефонах установлен новый процессор A14 Bionic, в котором на 70% ускорена обработка задач машинного обучения. Также везде установлены экраны OLED. Стоит отметить, что ранее такие экраны были только у флагманских моделей. По сравнению с iPhone 11 новый iPhone 12 стал на 11% тоньше и на 16% легче.

iPhone 12 (фото: apple.com)

В iPhone 12 и iPhone 12 mini двойной модуль камеры, каждая из которых имеет по 12 мегапикселей. Одна камера сверхширокоугольная.

Стоит отметить, что теперь ночной режим будет работать не только на основной камере, как это было раньше, а на всех, включая фронтальную, на которую делают селфи.

В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max установлено три камеры + лидар. При этом оптическое приближение на iPhone 12 Pro четырехкратное, а на iPhone 12 Pro Max – пятикратное. Цифровой зум достигает 10x и 12x соответственно.

iPhone 12 Pro (фото: apple.com)

Стоимость новых iPhone 12

iPhone 12 mini - 5,4 дюймов - от 699 долларов с привязкой к мобильному оператору Verizon и AT&T, а обычная цена - от 729 долларов

iPhone 12 - 6,1 дюймов - от 799 долларов с привязкой к мобильному оператору Verizon и AT&T, а обычная цена - от 829 долларов

iPhone 12 Pro - 6,1 дюймов - от 999 долларов

iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюймов - от 1099 долларов

В комплекте не будет блока питания для проводной зарядки, благодаря этому коробка для смартфона станет тоньше. Помимо самого гаджета в комлект поставки входит кабель USB Type-C на Lightining.

В корпус телефонов встроены магниты, которые поддерживают технологию MagSafe. Благодаря этому iPhone 12 проще закреплять на беспроводных зарядках.

Напомним, Марк Цукерберг назвал свой любимый смартфон и это не iPhone.

Ранее мы писали о том, что вокруг Apple разгорается скандал после презентации новинок.