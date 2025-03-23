З інтригою та драмою: 5 психологічно-кримінальних трилерів, які вразять до мурах

Ріплі

Знятий на основі кримінального роману Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі" психологічний трилер відправляє у 1960 роки. Багач наймає дрібного шахрая Тома Ріплі, щоб той вирушив до Італії та повернув до Штатів його недолугого сина. Однак це завдання стає для героя можливістю розпочати зовсім інше життя.

Вбивайте усвідомлено

Успішний адвокат, що присвятив життя кар’єрі, поступово втрачає зв’язок із найближчими. Його дружина та донька віддаляються все більше, а він сам відчуває емоційне вигорання. Зневірений, він вирішує змінити своє життя, записавшись на семінар з усвідомленості. Однак цей крок призводить до дуже несподіваних наслідків - герой стає серійним вбивцею.

Чорне таксі

Після неочікуваного звільнення вчитель Тоні Конрой йде працювати таксистом, щоб хоч якось вижити. Єдиною радістю для чоловіка під час подорожей стає спілкування з ведучим нічного радіошоу Лоуренсом Брайтвеєм. Щодня Тоні телефонує у прямий ефір і ділиться своїми переживаннями. Поступово спілкування стає його порятунком. Проте ця, здавалося б, невинна дружба починає переростати у небезпечну залежність.

Гавань

Детектив Ембер Меннінг розслідує загадкову смерть журналістки, яка загинула у пожежі на озерному будинку. Журналістка працювала над зникненням людини та розкрила любовний трикутник. Чим далі Ембер занурюється у справу, тим більше приголомшливих фактів вона відкриває. Як далеко вона готова зайти, щоб знайти відповіді?

Жахливе літо

Жанетт мріє бути такою ж популярною, як Кейт — улюблениця школи з чарівним хлопцем і вірними друзями. Але невдовзі Кейт зникає безвісти, а Жанетт поступово займає її місце. Вона змінює свій стиль, привертає увагу хлопця Кейт і завойовує прихильність друзів зниклої. Однак щасливе життя закінчується, коли громадськість дізнається про її таємниці.

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