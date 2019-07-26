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Интимные советы: как легко улучшить секс

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 20:49
Интимные советы: как легко улучшить секс
Фото: коллаж РБК-Украина

Сексолог дал 7 советов, чтобы разжечь страсть в отношениях

Сексуальная жизнь может со временем потребовать от партнеров некоторых новых приемов, чтобы страсть разгорелась с новой силой. Интимные отношения иногда способны терять свою первичную остроту, и в таких случаях не зазорно спросить совета у специалистов. Сексолог дал несколько рекомендаций, как можно раздуть огонь в любви.

Если к примеру ролевые игры с вашей второй половинкой перестали тонизировать, или попросту иссякла фантазия и начался "творческий ступор" - не беда - можно менять локации, прибегать к экспромтам, а еще - не переставать учиться и практиковать добытые знания.

В семи советах от сексолога Галины Ивановой по шагам для улучшения интима, которые могут заинтересовать некоторые пары, нет ничего сверхсложного.

Для новой порции вдохновения в близких отношениях рекомендуется: 

Интимные советы: как легко улучшить секс

Иллюстративное фото (pixabay.com)

1. Быть откровенными со своими фантазиями и делиться ими с любимыми. У каждого они есть, и если перебороть чувство неловкости и рассказать о личных фантазиях, то такая смелость окупиться сторицей. Так, их обсуждение, или даже если просто выслушать партнера, способно не только впустить в сексуальные отношения между вами новый "глоток воздуха", но и значительно сблизит пару.  

2. Учиться новому. Существует немало специальных курсов по технике оральных или мануальных ласк. Даже если вы "сами с усами", то после посещения таких курсов по апгрейду наверняка признаетесь сами себе в том, что о многом даже и не подозревали, а полученные знания очень кстати вынести на практику.  

3. Забавы. А попробуйте задать вашей второй половинке ряд заданий на ночь. К примеру, попросите помыть в душе, при этом не касаясь руками. А потом поменяйтесь ролями. Подобные квесты, между тем, и гигиене в помощь, и пластику развивают.  

4. Меняйте локации. Можно забронировать номер в гостинице на сутки (и не обязательно покидать город), а в этом мини-отпуске с переменой атмосферы наверняка усилятся и чувства.

5. Любите ушами. Можно почитать эротические рассказы друг другу, заодно будет хорошая "зарядка" и для собственных сексуальных фантазий - как в первом совете - и для вашего партнера. Причем не стоит устраивать из таких чтений вслух литературный клуб одного чтеца - все по очереди.

6. Необычные места. В близости в новых местах очень важно не перестараться, как как секс в общественных местах карается законом.

7. Эротическая энциклопеция, такая как Камасутра, при совместном чтении и просмотре иллюстраций вполне может раздуть пламя в постеле и внести разнообразие - выберете, что вам захочется попробовать.

Интимные советы: как легко улучшить секс

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун посоветовала родителям обязательно поговорить со своими детьми-подростками о сексе, средствах контрацепции и болезнях, которые передаются половым путем. Она отметила, что лучше пусть ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов, чем наберется на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. 

Также мы писали о том, что сексолог рассказал о прямом влиянии веса человека на на его сексуальность.

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