Влияет ли вес на сексуальность: украинцам дали ответ на пикантный вопрос

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Сексолог дала несколько советов относительно того, как сделать интимную жизнь приятной и яркой

Вес человека напрямую влияет на его сексуальность. Об этом украинцам сказала преподаватель женских практик, сексолог Алена Гондорич.

"Лишний вес вызывает ряд нарушений. Это также вызывает дисбаланс во всем: и гормональные, и психологические проблемы. Адекватно себя воспринимать как сексуальную женщину, когда есть лишние килограммы, очень трудно. Человек в себе не уверен и это очень важно", - рассказала эксперт в комментарии газете "Неділя Закарпатські новини".

По ее словам, для того, чтобы сделать интимную жизнь приятной и яркой, получать и дарить в постели другому человеку радость и сохранить семью, можно заняться, например, йогой или интимной гимнастикой.

"Йога - это работа не только с физическим телом, но и с энергиями. А чем больше в нас энергии, тем больше в нас сил, желания, вдохновения..." - объяснила Алена и добавила, что во время занятий йогой в теле "прокачивается кровь и лимфа, женщины становятся более эластичными, более возбужденными".

Напомним, что известная украинская телеведущая снялась в нежной и чувственной фотосессии для легендарного мужского журнала Playboy и показала, как наслаждается каждым мгновением утра.

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Видео: РБК-Украина