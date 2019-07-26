7 порад для того, щоб розпалити пристрасть у стосунках

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Сексолог дав 7 порад, щоб розпалити пристрасть у стосунках

Сексуальне життя може згодом вимагати від партнерів деяких нових прийомів, щоб пристрасть розгорілася з новою силою. Інтимні стосунки іноді здатні втрачати свою первинну гостроту, і в таких випадках не соромно запитати поради у фахівців. Сексолог дав кілька рекомендацій, як можна роздути вогонь любові.

Якщо, наприклад, рольові ігри з вашою другою половинкою вже не так тонізують, або просто вичерпалася фантазія та почався "творчий ступор" - не біда - можна міняти локації, вдаватися до експромтів, а ще - не переставати вчитися і практикувати здобуті знання.

У семи порадах від сексолога Галини Іванової щодо кроків для покращення інтиму, які можуть зацікавити деякі пари, немає нічого надскладного.

Для нової порції натхнення в близьких стосунках рекомендується:

Ілюстративне фото (pixabay.com)

1. Бути відвертими зі своїми фантазіями і ділитися ними з коханими. У кожного вони є, і якщо перебороти почуття незручності та розповісти про особисті фантазії, то така сміливість окупитися сторицею. Так, їх обговорення, або навіть якщо просто вислухати партнера, здатне не тільки впустити в сексуальні стосунки між вами новий "ковток повітря", але і значно зблизить пару.

2. Навчатися новому. Існує чимало спеціальних курсів з техніки оральних або мануальних ласк. Навіть якщо ви "самі з вусами", то після відвідування таких курсів по апгрейду напевно самі зізнаєтеся собі в тому, що про чимале навіть і не підозрювали, а отримані знання дуже до речі винести на практику.

3. Пустощі. А спробуйте задати вашій другій половинці ряд завдань на ніч. Наприклад, попросіть помити в душі, при цьому не торкаючись руками. А потім поміняйтеся ролями. Подібні квести, між тим, і гігієні - в допомогу, ще й пластику розвивають.

4. Міняйте локації. Можна забронювати номер у готелі на добу (і не обов'язково покидати місто), а в цій міні-відпустці зі зміною атмосфери напевно посиляться і почуття.

5. Любите вухами. Можна почитати еротичні розповіді одне одному, заодно буде добра "зарядка" і для власних сексуальних фантазій - як у першому раді - і для вашого партнера. Причому не варто влаштовувати з таких читань вголос літературний клуб одного читця - все по черзі.

6. Незвичайні місця. В близькості в нових місцях дуже важливо не перестаратися, адже секс у громадських місцях карається законом.

7. Еротична енциклопедія, така як Камасутра, при спільному читанні та перегляду ілюстрацій цілком може роздути полум'я в ліжку і внести різноманітність - виберіть, що вам захочеться спробувати.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в.о. глави МОЗ Уляна Супрун порадила батькам обов'язково поговорити зі своїми дітьми-підлітками про секс, засоби контрацепції та хвороби, які передаються статевим шляхом. Вона зазначила, що краще нехай дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів, ніж набереться на сумнівних сайтах або методом проб і помилок.

Також ми писали про те, що сексолог розповів про прямий вплив ваги людини на її сексуальність.