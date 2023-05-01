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З інтернетом та відеоспостереженням. На Львівщині встановлять туалет за 2 мільйони

Як виглядає громадський туалет за 2 млн гривень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Львівщині встановлять туалет за майже 2 млн гривень. Аукціон на закупівлю цього громадського модульного туалету вже відбувся і покупцем стало комунальне підприємство "Об'єднане" Самбірської міської ради.

Купівля цього туалету відбулася на майданчику Prozorro й переміг підприємець з Івано-Франківська.

Що це за модульний туалет

Йдеться про модульний туалет на 2 кабінки. Одна кабінка має відповідати вимогам для осіб з обмеженими можливостями, а друга – для відвідувачів із немовлятами. Там обов'язково буде пеленальний столик.

Оплата за використання туалетної кабінки має бути безконтактною - в умовах закупівлі було вказано купюроприймач, монетоприймач та систему банківської оплати.

Крім того, у цьому туалеті ще буде:

  • Зовнішнє відеоспостереження
  • Освітлення
  • Інтернет

Стартова ціна цього туалету склала 2 млн гривень, але під час аукціону підприємцю вдалося купити кабінку за 1 млн 999 тисяч 900 гривень - тобто, зі знижкою в 100 гривень.

Скріншоти

Де встановлять цей туалет

Модульну туалетну кабінку встановлять у Самборі Львівської області – до кінця 2023 року.

Це не перший такий туалет в області. Раніше було проведено тендер із закупівлі таких туалетів для центру Львова. Ціна модульних систем була значно вищою – від 4 до 5 млн гривень.

Модульний туалет (фото: ЛМР)

Один збиралися встановити на проспекті Свободи, ще один - у парку імені Івана Франка. Такі модульні системи дозволили б розв'язати проблему із громадськими туалетами, особливо у центральній частині міста, де буває багато туристів.

До речі, раніше ми розповідали про те, як виглядає найдешевша для оренди квартира у Львові.

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