Інтернет без світла. Чи врятує оптоволокно, яке зараз майже неможливо підключити

Зі зростанням частоти відключень електроенергії питання стабільного інтернет-з'єднання стає надзвичайно актуальним. У багатьох виникає надія, що оптоволоконний інтернет може стати рятівним кругом в таких умовах. Проте, незважаючи на його потенційні переваги, підключити оптоволокно зараз надзвичайно складно через високий попит і нестачу людських ресурсів.

Про те, скільки коштує підключити оптоволокно для абонентів та яка складність робіт в цьому питанні, у коментарі РБК-Україна розповіли інтернет-провайдери України.

Що таке оптоволоконний інтернет

Оптоволоконний інтернет є сучасною технологією передачі даних, яка використовує світлові імпульси, що проходять через тонкі волокна скла або пластику. Це дозволяє здійснювати передачу інформації на великі відстані з високою швидкістю та мінімальними втратами, що робить цю технологію незамінною в сучасному світі комунікацій.

Переваги оптоволокна

Швидкість

Оптоволокно пропонує надзвичайно швидкісне з'єднання, яке у десятки, а то й сотні разів перевершує можливості мідних кабелів. Це дозволяє завантажувати та передавати великі обсяги даних за лічені секунди.

Стабільність

Завдяки стійкості до електромагнітних завад та інших зовнішніх впливів оптоволоконний інтернет забезпечує високу стабільність сигналу. Це гарантує безперебійну роботу навіть у складних погодних умовах та при пікових навантаженнях на мережу.

Надійність

Оптоволоконні кабелі відрізняються винятковою довговічністю та стійкістю до механічних пошкоджень. Це мінімізує ризики обривів та поломок, гарантуючи безперебійну роботу інтернету протягом тривалого часу.

Перспективи

Технологія оптоволокна постійно розвивається, відкриваючи нові можливості для розширення пропускної здатності та впровадження інноваційних сервісів.

Скільки коштує провести оптоволоконний інтернет зараз

На сьогоднішній день ціни на підключення оптоволоконного інтернету значно різняться. Вартість може становити від 1000 до 6000 гривень, залежно від терміновості та складності робіт. Наприклад, вартість спайки оптики та установки терміналу може досягати більше 600 гривень.

Також ціна підключення може бути вищою для приватних будинків через необхідність проведення додаткових кабельних робіт. Вартість може також збільшуватися, якщо потрібно підключення в терміновому порядку.

Провайдери встановлюють такі ціни через високий попит на цю послугу. Раніше можна було знайти акції з безкоштовним підключенням, але зараз через великий попит підключення стало платним.

Чи забезпечить такий інтернет зв'язок під час відключення світла

Так, така технологія може забезпечити стабільніший зв'язок під час відключення світла, але це залежить від провайдера та наявності джерел безперебійного живлення у абонентів. Це також пов’язано з тим, що при підключенні за технологією PON (Passive Optical Network) обладнання не потребує живлення у кожному під'їзді.

Встановлюється лише одна центральна станція на житловий комплекс або район, що полегшує її живлення під час відключень. Однак слід враховувати, що провайдери обіцяють безперебійну роботу протягом 72 годин, але це може залежати від можливості оперативного обслуговування мережі у разі аварій.

Чи важко підключити оптоволоконний інтернет зараз

Зараз підключення оптоволоконного інтернету складне через великий попит та брак людських ресурсів, що спричинений мобілізацією.

В умовах війни багато кваліфікованих працівників були мобілізовані, що зменшило кількість доступних бригад для проведення підключень. Це значно подовжує терміни очікування на підключення, особливо в містах з високою щільністю населення, де попит на інтернет послуги є дуже високим.

Черги на підключення можуть тривати до місяця і більше. Наприклад, у провайдера Київнета черги вже розписані на місяць вперед.

Технічно підключення складніше, ніж з використанням витої пари, оскільки потрібні спеціальні інструменти для спайки конекторів і установки терміналу.

Яка черга на підключення на даний момент

На даний момент мінімальний термін очікування становить місяць, а у деяких провайдерів черги можуть бути ще довшими. Попит на високошвидкісний інтернет постійно зростає, особливо враховуючи відключення світла, віддалену роботу та навчання. Нестача кваліфікованих співробітників через мобілізацію лише ускладнюють ситуацію.

Інтернет-провайдери в Україні не вважаються критичною інфраструктурою, тому вони не можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак, якщо компанія буде визнана критичною, вона зможе забронювати до 50 відсотків свого персоналу.