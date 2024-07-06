Интернет без света. Спасет ли оптоволокно, которое сейчас почти невозможно подключить

С ростом частоты отключений электроэнергии вопрос стабильного интернет-соединения становится очень актуальным. У многих возникает надежда, что оптоволоконный интернет может стать спасительным кругом в таких условиях. Однако, несмотря на его потенциальные преимущества, подключить оптоволокно сейчас очень сложно из-за высокого спроса и нехватки человеческих ресурсов.

О том, сколько стоит подключить оптоволокно для абонентов и какова сложность работ в этом вопросе, в комментарии РБК-Украина рассказали интернет-провайдеры Украины.

Что такое оптоволоконный интернет

Оптоволоконный интернет представляет собой современную технологию передачи данных, которая использует световые импульсы, проходящие через тонкие волокна стекла или пластика. Это позволяет осуществлять передачу информации на большие расстояния с высокой скоростью и минимальными потерями, что делает технологию незаменимой в современном мире коммуникаций.

Преимущества оптоволокна

Скорость

Оптоволокно предлагает чрезвычайно скоростное соединение, которое в десятки, а то и сотни раз превосходит возможности медных кабелей. Это позволяет загружать и передавать большие объемы данных в считанные секунды.

Стабильность

Благодаря устойчивости к электромагнитным помехам и другим внешним воздействиям оптоволоконный интернет обеспечивает высокую стабильность сигнала. Это гарантирует бесперебойную работу даже при сложных погодных условиях и при пиковых нагрузках на сеть.

Надежность

Оптоволоконные кабели отличаются исключительной долговечностью и стойкостью к механическим повреждениям. Это минимизирует риски обрывов и поломок, гарантируя бесперебойную работу интернета в течение длительного времени.

Перспективы

Технология оптоволокна постоянно развивается, открывая новые возможности расширения пропускной способности и внедрения инновационных сервисов.

Сколько стоит провести оптоволоконный интернет сейчас

На сегодняшний день цены на подключение оптоволоконного интернета значительно разнятся. Стоимость может составлять от 1000 до 6000 гривен в зависимости от срочности и сложности работ. К примеру, стоимость спайки оптики и установки терминала может достигать более 600 гривен.

Также цена подключения может быть выше для частных домов из-за необходимости проведения дополнительных кабельных работ. Стоимость может увеличиваться, если требуется подключение в срочном порядке.

Провайдеры устанавливают такие цены из-за высокого спроса на данную услугу. Раньше можно было найти акции с бесплатным подключением, но сейчас из-за большого спроса подключение стало платным.

Обеспечит ли такой интернет связь при отключении света

Да, такая технология может обеспечить более стабильную связь при отключении света, но это зависит от провайдера и наличия источников бесперебойного питания у абонентов. Это также связано с тем, что при подключении по технологии PON (Passive Optical Network) оборудование не требует питания в каждом подъезде.

Устанавливается только одна центральная станция на жилой комплекс или район, что облегчает ее питание при отключениях. Однако следует учитывать, что провайдеры обещают бесперебойную работу в течение 72 часов, но это может зависеть от оперативного обслуживания сети в случае аварий.

Трудно ли подключить оптоволоконный интернет сейчас

Сейчас подключение оптоволоконного интернета сложно из-за большого спроса и нехватки человеческих ресурсов, вызванных мобилизацией.

В условиях войны многие квалифицированные работники были мобилизованы, что уменьшило количество доступных бригад для проведения подключений. Это значительно продлевает сроки ожидания подключения, особенно в городах с высокой плотностью населения, где спрос на интернет услуги очень высок.

Очереди на подключение могут занять до месяца и больше. К примеру, у провайдера Киевнета очереди уже расписаны на месяц вперед.

Техническое подключение сложнее, чем с использованием витой пары, поскольку требуются специальные инструменты для спайки коннекторов и установки терминала.

Какая очередь на подключение на данный момент

На данный момент минимальный срок ожидания составляет месяц, а у некоторых провайдеров очереди могут быть еще длиннее. Спрос на высокоскоростной интернет постоянно растет, особенно учитывая отключения света, удаленную работу и обучение. Нехватка квалифицированных сотрудников из-за мобилизации лишь усугубляет ситуацию.

Интернет-провайдеры в Украине не считаются критической инфраструктурой, потому они не могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако если компания будет признана критической, она сможет забронировать до 50 процентов своего персонала.