Інтернет без перебоїв. Як провести оптоволокно вдома та забути про відключення світла

Для багатьох людей інтернет став такою ж важливою послугою, як електрика та водопровід. Але що відбувається, коли трапляється аварійне вимкнення електроенергії? Традиційний кабельний та DSL-інтернет перестають працювати, залишаючи вас у роздратуванні і без зв'язку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке оптоволокно і чому його варто провести у вашу оселю.
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В основі технології волоконної оптики лежать найтонші, як волосся, скляні або пластикові нитки, які називаються оптичними волокнами. Світлові сигнали рухаються ними з неймовірною швидкістю, передаючи інформацію на величезні відстані з мінімальними спотвореннями.
На відміну від традиційних мідних кабелів, що використовуються в кабельному та DSL-інтернеті, оптоволокно стійке до електромагнітних перешкод і має значно менші втрати сигналу. Це означає неймовірно високу швидкість інтернету, неперевершену надійність та дійсно перспективне з'єднання.
Першим кроком у впровадженні оптоволоконного інтернету є ретельне планування процесу підключення.
Спочатку переконайтеся, що ваш регіон має покриття від провайдера оптоволоконного інтернету. Для цього перейдіть на сайт провайдера або зателефонуйте на гарячу лінію та з'ясуйте, чи є технічна можливість підключення оптоволокна.
Після цього виберіть найвигідніший тарифний план для вашого побуту чи бізнесу. Наприклад, серед можливих варіантів можуть бути такі:
Неперевершена надійність
На відміну від кабельного та DSL-інтернету, оптоволокно несприйнятливе до коливань погоди та електромагнітних перешкод. Це означає надійне з'єднання, на яке ви завжди можете покластися.
Мінімальна затримка
Затримка (latency) - це час, необхідний для передачі даних між вашим пристроєм і сервером. Оптоволоконний інтернет відрізняється неймовірно низькою затримкою, що робить його ідеальним вибором для онлайн-ігор, відеоконференцій та будь-яких програм, що потребують миттєвого відгуку.
Технологія майбутнього
Технологія оптоволокна з легкістю справляється з вимогами до інтернет-трафіку, що постійно зростають. У міру того, як ми все більше залежимо від додатків з високою пропускною здатністю, оптоволокно ідеально підходить для задоволення потреб майбутнього.
Ціна установки оптоволоконного інтернету в Україні в 2024 році може змінюватись в залежності від кількох факторів:
Регіон
У великих містах ціни, як правило, вищі, ніж у невеликих населених пунктах.
Інтернет провайдер
У різних провайдерів можуть бути різні ціни на встановлення.
Довжина кабеля
Чим довше кабель, тим вищою буде ціна.
Складність встановлення
Якщо для прокладання кабелю потрібно виконати додаткові роботи, наприклад, буріння або прокладання через стіни, це призведе до збільшення вартості.
У середньому вартість установки оптоволокна в Україні в 2024 році становить від 1000 до 5 000 гривень.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: PCMag, CNET, GigaTrans.