Інтернет буде "літати". Три найкращі роутери, які зроблять ваш домашній Wi-Fi швидшим

Радіус дії та швидкість

Усі маршрутизатори з підтримкою технології mesh мають заявлений теоретичний радіус покриття в квадратних метрах і максимальну швидкість передачі даних. Однак у реальних умовах ці показники мало що значать через безліч факторів, які не піддаються контролю виробника.

На якість покриття Wi-Fi впливають реальна швидкість вашого інтернет-провайдера, матеріали, планування будинку та інші аспекти. Саме по собі придбання бездротового маршрутизатора або mesh-системи не забезпечить автоматичного збільшення швидкості.

Варто зазначити, що висока швидкість не завжди є ключовим показником. Для більшості користувачів достатньо набагато меншої швидкості, ніж та, за яку вони платять. Наприклад, Netflix рекомендує мінімальну швидкість лише 15 Мбіт/с для потокової передачі відео у форматі 4K на один пристрій. Звичайно, якщо у вас під'єднано кілька пристроїв, буде потрібно більше ресурсів.

Але такі параметри, як затримка і стабільність з'єднання, набагато важливіші, ніж висока номінальна швидкість завантаження. Якщо у вас немає гігабітного інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с, вам не знадобиться mesh-маршрутизатор із відповідними характеристиками.

Зворотний зв'язок

Системи Mesh Wi-Fi працюють, об'єднуючи всі апаратні вузли в єдину бездротову мережу, даючи їм змогу обмінюватися даними один з одним. Уявіть собі, що чотири людини в ресторані одночасно намагаються замовити їжу в офіціанта. Тепер додайте до цього ще чотирьох людей за тим самим столиком, які одночасно розповідають смішну історію. Не дивно, що передача потрібної інформації може зайняти багато часу.

Щоб вирішити цю проблему, більш просунуті mesh-роутери пропонують виділений бездротовий бекхол - ділянку спектра, призначену для зв'язку між вузлами. Це схоже на поділ розмов на різні простори: замість того щоб усі говорили одночасно в одному місці, діалоги відбуваються окремо.

Це знижує невидимий "шум" в ефірі. Завдяки зменшенню перехресного спілкування, що заважає, все працює швидше, що значно підвищує продуктивність таких систем.

Підключення

Сьогодні навіть ваша пральна машина може підключатися до бездротової мережі, але це не означає, що варто забувати про переваги дротового інтернету. Яким би не був швидким Wi-Fi, дротове підключення завжди буде швидшим.

Багато маршрутизаторів також можуть використовувати такі дротові підключення як зворотний зв'язок, усуваючи додатковий бездротовий шум. Це зручно для великих систем і досвідчених користувачів, але знадобиться прокладка додаткових кабелів по дому.

Найпоширенішим стандартом є кабель 5 категорії або гігабітний Ethernet, який, як випливає з назви, має максимальну швидкість 1 гігабіт на секунду (Гбіт/с). Оскільки Ethernet-кабелі зворотно сумісні, ви легко знайдете відповідний для вашої системи.

Однак, щоб максимально ефективно використовувати ваші mesh-роутери, варто придбати кабель Ethernet, що відповідає стандарту вашого роутера - якщо це кабель 5 категорії, використовуйте кабель Cat 5e.

Ви можете перевірити специфікації роутера на сайті виробника, щоб переконатися.

Гнучкість і масштабованість

Mesh-роутери дають змогу додавати або видаляти модулі в домашній мережі відповідно до ваших потреб. Алан Джонс із D-Link радить користувачам "перевірити, наскільки масштабованим є передбачуваний пристрій" перед покупкою. Масштабованість стосується не тільки кількості вузлів у мережі, а й того, скільки одночасних підключень система може обробляти.

Розміщення

Mesh-мережі використовують кілька точок доступу для створення більшої мережі, що забезпечує краще покриття Wi-Fi в приміщенні. Ви можете зустріти термін "покриття всього будинку", якого простіше досягти за допомогою декількох точок доступу або вузлів.

Сучасні mesh-роутери пропонують один, два, три (або більше) модулі, які зазвичай мають однакове обладнання всередині та зовні. Як правило, не має значення, який модуль ви призначите основним для підключення до модему (зазвичай через Ethernet). Потім ви встановлюєте інші, вторинні вузли по всьому будинку, що зазвичай зводиться до їхнього додавання в наявну mesh-мережу.

Під час встановлення обладнання пам'ятайте, що кожна фізична перешкода між вузлами може погіршити продуктивність. Ідеальне місце для розміщення - щонайменше на рівні талії на предметі меблів, де немає великої кількості перешкод. Хорошими варіантами будуть столи, комоди, окремі шафи або книжкові полиці.

TP-LINK Deco XE75

Ціна: 8 616 гривень

TP-Link Deco AXE5400 Wi-Fi 6E Mesh-система (Deco XE75) - це добре збалансоване рішення, яке поєднує в собі потужність і простоту використання. Система підтримує три бездротові діапазони з максимальною швидкістю до 2402 Мбіт/с у діапазоні 6 ГГц, має три порти Ethernet і покриває площу до 668 квадратних метрів.

Deco XE75 стане чудовим вибором для тих, хто шукає просте оновлення для підвищення швидкості та розширення покриття Wi-Fi, особливо у великих будинках. Завдяки трьохдіапазонній архітектурі, система забезпечує стабільне з'єднання навіть у складних умовах.

Хоча у системи є деякі дрібні недоліки, як-от короткий кабель живлення і не найзручніший застосунок, вони не критичні. Загалом Deco XE75 залишається одним із найкращих варіантів для більшості користувачів завдяки оптимальному поєднанню ціни, якості та продуктивності.

Плюси:

Чудова продуктивність

Простота налаштування і використання

Хороше співвідношення ціни та якості

Мінуси:

Дизайн додатка не доопрацьований

Короткий кабель живлення

TP-LINK Deco XE75 (фото: Engadget)

Google Nest Wi-Fi Wi-Fi Pro 6E

Ціна: 7 499 гривень

Google Nest Wi-Fi Pro 6E - це просте у використанні рішення для тих, хто хоче налаштувати мережу і забути про неї. Система підтримує три бездротові діапазони з максимальною швидкістю до 2,402 Мбіт/с у діапазоні 6 ГГц, має два порти Ethernet і покриває площу до 610 квадратних метрів.

Хоча Nest Wi-Fi Pro поступається конкурентам у потужності та налаштуваннях, він забезпечує надійне тридіапазонне Wi-Fi-з'єднання, придатне для перегляду фільмів і звичайного перегляду веб-сторінок. Пристрій не надто дорогий, що робить його хорошим вибором у короткостроковій перспективі, хоча можливі питання щодо його довгострокового потенціалу.

Якщо ви вже користуєтеся продуктами Google для розумного будинку, додатковим плюсом стануть інтеграції з Google Assistant, підтримка Matter і Thread. Завдяки регулярним оновленням і підтримці від Google, ви зможете встановити цю систему і не замислюватися про Wi-Fi протягом декількох років.

Плюси:

Дуже простий в налаштуванні та використанні

Відносно доступний

Чудово інтегрується із сервісами Google

Мінуси:

Не пропонує стільки налаштувань, як деякі конкуренти

Google Nest Wi-Fi Pro 6E (фото: Engadget)

ASUS ZenWiFi Pro (ET12) AXE11000

Ціна: 37 829 гривень

ASUS ZenWiFi Pro ET12 - потужна трьохдіапазонна Wi-Fi система, що забезпечує швидкість до 4804 Мбіт/с у діапазоні 6 ГГц і покриття до 280 квадратних метрів. Система оснащена двома Ethernet-портами, включно з портом із пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с, що робить її чудовим вибором для професійних користувачів, геймерів і навіть невеликих офісів.

Особливістю ZenWiFi Pro ET12 є підтримка технології ASUS AiMesh, яка дає змогу додавати сумісні вузли та маршрутизатори ASUS, забезпечуючи економічно ефективне масштабування мережі в міру зміни ваших потреб. Це робить систему придатною для користувачів, яким потрібна висока швидкість, надійне з'єднання і гнучкість у налаштуванні.

Хоча початкова вартість пристрою висока, ZenWiFi Pro ET12 привабливий для тих, хто шукає професійне рішення для Wi-Fi, здатне справлятися з високими навантаженнями і забезпечувати стабільність роботи мережі.

Плюси:

Виняткова продуктивність

Легко розширювана система з додатковими вузлами і маршрутизаторами

Мінуси:

Дорогий

ASUS ZenWiFi Pro (ET12) AXE11000 (фото: Engadget)