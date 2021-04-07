Интересные факты о пустыне Чиуауа, которая находится на территории двух стран

Чиуауа - одна из самых больших пустынь в мире. Она располагается на территории Мексики и США, так что жизнь в ней полна контрастов, неожиданностей и особенностей.

Василиса Хвостова и Антон Зайцев поделились несколькими интересными фактами о городах пустыни Чиуауа.

Факт №1: улица в США

Интересные факты о пустыне Чиуауа (фото: пресс-служба "Нового канала")

В мексиканской части пустыни Чиуауа находится город-миллионник Сьюдад-Хуарес. Одна из центральных его улиц ведет прямиком в США - в город Эль-Пасо.

"Ежедневно мексиканцы ездят по этой дороге в Эль-Пасо на работу и учебу. А американцы приезжают в Сьюдад-Хуарес за дешевыми услугами - в бары, рестораны, парикмахерские и аптеки", - рассказал Антон Зайцев.

Факт №2: самый загруженный пограничный пункт

Интересные факты о пустыне Чиуауа (фото: пресс-служба "Нового канала")

Мост Пасо-дель-Норте - самый загруженный пункт пересечения американо-мексиканской границы. Каждый день им пользуются около 20 тысяч пешеходов и больше 35 тысяч автомобилей. При чем с каждого дерут плату - 0,25 доллара. Даже с тех, кто не переходит границу - по мосту можно просто погулять.

Факт №3: раздел города

Интересные факты о пустыне Чиуауа (фото: пресс-служба "Нового канала")

Когда-то Эль-Пасо и Сьюдад-Хуарес были одним большим городом, но почти 70 лет назад произошла дележка территорий, и одна часть города отошла США, а другая - Мексике.

Эль-Пасо стал типичным американским городом с широкими проспектами, огромным количеством светофоров и высотками, где размещаются офисы нефтяных компаний. А Сьюдад-Хуарес называют мировой столицей убийств - говорят, что ежедневно здесь в потасовках погибают 15 человек.

Факт №4: спорная территория

Интересные факты о пустыне Чиуауа (фото: пресс-служба "Нового канала")

В Эль-Пасо и Сьюдад-Хуаресе расположен парк Чамисаль - один из немногих в мире, который находится сразу на территории двух стран.

"В ХIХ веке Мексика и США решили, что граница между их странами будет проходить по реке Рио-Гранде, но не учли одно обстоятельство. Каждое лето Рио-Гранде разливалась настолько, что постепенно меняла русло. Соответственно, менялась и граница", - рассказал ведущий "Орла&Решки. Чудеса света" Антон Зайцев.

Так за 100 лет Мексика потеряла более двух квадратных километров. Этот клочок земли не давал никому покоя - страны спорили, делили территорию. А потом поделили его поровну и договорились организовать здесь парк. Теперь он объединяет Мексику с Америкой.

Чтобы река не меняла русло, ее закатали в бетон. К тому же, за последние десятилетия она сильно обмелела и оказалась на грани исчезновения. Если раньше здесь ходили судна, водилась рыба и тонули нелегалы, то сегодня река скорее напоминает лужу.

Факт №5: мексиканцы vs американцы

Интересные факты о пустыне Чиуауа (фото: пресс-служба "Нового канала")

В Сьюдад-Хуаресе стоит Мексиканидат или Икс Метис - огромная красная буква высотой в 64 метра. Внутри находится смотровая площадка - главная достопримечательность Сьюдад-Хуарес. Местные очень гордятся этим монументом.

"Америка постоянно пытается быть выше Мексики, вот мы и поставили такую махину на границе. Уверен, соседи смотрят и завидуют. Им не переплюнуть нас", - признался один из местных жителей съемочной группе "Орла&Решки. Чудеса света".

Пустыня Чиуауа в "Орел&Решка. Чудеса света" (видео: YouTube)