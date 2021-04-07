Цікаві факти про пустелю Чіуауа, яка знаходиться на території двох країн

Чіуауа - одна з найбільших пустель у світі. Вона розташовується на території Мексики і США, так що життя в ній сповнене контрастів, несподіванок і особливостей.

Василина Хвостова та Антон Зайцев поділилися кількома цікавими фактами про міста пустелі Чіуауа.

Факт №1: вулиця в США

Цікаві факти про пустелі Чіуауа (фото: прес-служба "Нового каналу")

У мексиканській пустелі Чіуауа знаходиться місто-мільйонник Сьюдад-Хуарес. Одна з центральних його вулиць веде прямо в США - в місто Ель-Пасо.

"Щодня мексиканці їздять по цій дорозі в Ель-Пасо на роботу і навчання. А американці приїжджають в Сьюдад-Хуарес за дешевими послугами - в бари, ресторани, перукарні та аптеки", - розповів Антон Зайцев.

Факт №2: найзавантаженіший прикордонний пункт

Цікаві факти про пустелі Чіуауа (фото: прес-служба "Нового каналу")

Міст Пасо-дель-Норте - найзавантаженіший пункт перетину американо-мексиканського кордону. Щодня ним користуються близько 20 тисяч пішоходів і більше ніж 35 тисяч автомобілів. При чому з кожного деруть плату - 0,25 долара. Навіть з тих, хто не переходить кордон - по мосту можна просто погуляти.

Факт №3: розділ міста

Цікаві факти про пустелі Чіуауа (фото: прес-служба "Нового каналу")

Колись Ель-Пасо і Сьюдад-Хуарес було одним великим містом, але майже 70 років тому стався поділ територій, і одна частина міста відійшла США, а інша - Мексиці.

Ель-Пасо став типовим американським містом з широкими проспектами, величезною кількістю світлофорів і висотками, де розміщуються офіси нафтових компаній. А Сьюдад-Хуарес називають світовою столицею вбивств - кажуть, що щодня тут в бійках гинуть 15 осіб.

Факт №4: спірна територія

Цікаві факти про пустелі Чіуауа (фото: прес-служба "Нового каналу")

В Ель-Пасо і Сьюдад-Хуаресі розташований парк Чамисаль - один з небагатьох у світі, який знаходиться відразу на території двох країн.

"У ХІХ столітті Мексика і США вирішили, що кордон між їх країнами буде проходити по річці Ріо-Гранде, але не врахували одну обставину. Кожне літо Ріо-Гранде розливалася настільки, що поступово змінювала річище. Відповідно змінювалася і кордон", - розповів ведучий "Орла&Решки. Чудеса світу" Антон Зайцев.

Так за 100 років Мексика втратила понад два квадратних кілометрів. Цей клаптик землі не давав нікому спокою - країни сперечалися, ділили територію. А потім поділили його порівну і домовилися організувати тут парк. Тепер він об'єднує Мексику з Америкою.

Щоб річка не змінювала річище, її закатали в бетон. До того ж за останні десятиліття вона сильно обміліла і опинилася на межі зникнення. Якщо раніше тут ходили судна, водилася риба і тонули нелегали, то сьогодні річка швидше нагадує калюжу.

Факт №5: мексиканці vs американці

Цікаві факти про пустелі Чіуауа (фото: прес-служба "Нового каналу")

В Сьюдад-Хуаресі стоїть Мексиканидат або Ікс Метис - величезна червона літера заввишки 64 метри. Всередині знаходиться оглядовий майданчик - головна визначна пам'ятка Сьюдад-Хуарес. Місцеві дуже пишаються цим монументом.

"Америка постійно намагається бути вище Мексики, от ми й поставили таку махину на кордоні. Впевнений, сусіди дивляться і заздрять. Їм не переплюнути нас", - зізнався один з місцевих жителів знімальній групі "Орла&Решки. Чудеса світу".

Пустелі Чіуауа в "Орел&Решка. Чудеса світу" (відео: YouTube)