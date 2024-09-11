Інтелектуальне кіно, від якого неможливо відірватися. Подивіться ці небанальні історії

"Зменшення"

Фільм розповідає про подружню пару - Пола та Одрі. Вони живуть у передмісті, проте приймають рішення зменшитись у розмірах та переїхати до мініатюрного міста. Що з цього вийде?

"Каос"

За сюжетом події відбуваються на горі Олімп, де панує розбрат. Всемогутній Зевс зіштовхується із параноєю, а трьом простим смертним доводиться брати на себе відповідальність задля того, аби розв'язувати всі проблеми та змінити майбутнє людства.

"Проблема 3 тіл"

У центрі історії - п'ять геніальних учених, які в різні десятиліття на різних континентах опановують закони природи. З часом вони приходять до жахливого висновку: існування людства під загрозою, тому потрібні рішучі, впевнені та правильні дії.

"Плейлист"

Ця історія знайомить глядача зі шведським підприємцем, який разом із партнерами здійснює революцію у музичній індустрії. Він створює легальну платформу потокового передавання, і це зумовлює кардинальні зміни, які дивують усіх.

"Майже нормальна родина"

Цей мінісеріал розповідає про начебто ідеальну сім'ю, світ якої в один момент руйнується. Стається жахливе вбивство, яке демонструє, що головні герої готові піти на будь-який крок, аби захистити одне одного.