Інтелектуальне кіно, від якого неможливо відірватися. Подивіться ці небанальні історії

Якщо ви шукаєте справді вражаючі історії, перегляд яких потребує повної уваги та концентрації, візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, які принесуть вам справжнє інтелектуальне задоволення.
Фільм розповідає про подружню пару - Пола та Одрі. Вони живуть у передмісті, проте приймають рішення зменшитись у розмірах та переїхати до мініатюрного міста. Що з цього вийде?
За сюжетом події відбуваються на горі Олімп, де панує розбрат. Всемогутній Зевс зіштовхується із параноєю, а трьом простим смертним доводиться брати на себе відповідальність задля того, аби розв'язувати всі проблеми та змінити майбутнє людства.
У центрі історії - п'ять геніальних учених, які в різні десятиліття на різних континентах опановують закони природи. З часом вони приходять до жахливого висновку: існування людства під загрозою, тому потрібні рішучі, впевнені та правильні дії.
Ця історія знайомить глядача зі шведським підприємцем, який разом із партнерами здійснює революцію у музичній індустрії. Він створює легальну платформу потокового передавання, і це зумовлює кардинальні зміни, які дивують усіх.
Цей мінісеріал розповідає про начебто ідеальну сім'ю, світ якої в один момент руйнується. Стається жахливе вбивство, яке демонструє, що головні герої готові піти на будь-який крок, аби захистити одне одного.
Візьміть собі на замітку 5 культових бойовиків, які потрібно подивитися хоча б раз у житті.
А ще не забудьте про ці вражаючі стрічки про красу природи.