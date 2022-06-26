Инсульт можно выявить заранее: как тело предупреждает нас задолго до удара

Почему происходит инсульт

Для того, чтобы понять сигналы нашего тела, в первую очередь надо понять сущность болезни.

По словам медиков, существует два вида инсульта: ишемический (блокирование сосуда в мозге тромбом) и геморрагический (разрыв сосуда в мозгу и кровоизлияние).

В 80% случаях случается именно ишемический инсульт - это когда в участок мозга не попадает кровь, этот участок остается без кислорода и умирает. Вместе с этим участком умирают и те функции, за которые отвечал участок. Это может быть как работа аппарата речи, так и работа сердца.

Инсульт происходит из-за блокировки сосуда холестериновым тромбом (бляшкой). Надо понимать, что формирование тромба дело времени, необязательно надо быть пожилым человеком, чтобы на стенке вашего сосуда началось формирование тромба.

В идеале клетки наших сосудов имеют гладкую поверхностность за, которую холестериновой бляшке трудно закрепиться, но эти клетки постоянно умирают и обновляются.

Если вы плохо питаетесь, или мало двигаетесь, или ваши клетки гипофиза вырабатывают мало гормона роста, то клетки сосудов не успевают обновляться, таким образом появляются места, в которых может зацепиться холестерин.

В результате накопления холестерина он становится больше и тверже, это при том, что крепится эта "бомба" на "рыхлой" поверхностности сосуда. Со временем, когда этот тромб оторвется, даже если вам повезет и инсульта не будет, останется уязвимое место, которое под артериальным давлением скорее всего порвется.

Таким образом кровь будет заполнять пустые места, а участок мозга будет получать меньше крови. Это первый вариант, по которому вы можете заметить, что что-то не так и обратиться к врачу.

Как распознать сигналы тела

Инсульт это - долговременное дело, то есть это болезнь, которая развивается долгий промежуток времени. Холестериновые тромбы формируются постепенно, их частицы начинают откалываться задолго до полноценного инсульта.

Сначала эти кусочки от основного тромба, забивают самые маленькие сосуды. Благодаря чему мы и можем предотвратить инсульт. Эти маленькие сосуды, которые забиты кусочками тромба, так же отвечают за определенные маленькие участки мозга.

Часть тела перестала слушаться

Если вы заметили, что какая-то часть тела стала слушаться вас не так, как раньше, или какая-то мышца не слушается, или заметили признаки асимметрии лица (улыбка с одной стороны такая, как должна быть, а с другой не такая или подобные проблемы).

Это первый признак, что вам надо немедленно к врачу, даже если вы заметили это, а через 5 минут все прошло, не забывайте, что это лишь предупреждение перед возможным роковым ударом.

Изменение восприятия и даже галлюцинации

Кроме физиологических симптомов могут быть изменения в восприятии запахов, вкуса, цвета и даже галлюцинации, ведь мы не знаем, какой именно участок мозга остался без крови, из-за того кусочка от тромба.

Туннельное зрение, головная боль, головокружение, проблемы с речью

Еще одним симптомом является - туннельное зрение, то есть перед собой видите, а по бокам нет. Это происходит во время интенсивного отмирания клеток мозга.

Также симптомом является резкая головная боль или головокружение.

Частым симптомом отмирания клеток мозга есть проблемы аппарата речи, то есть это не только трудности речи, а еще и замена слов и проблемы с выражением собственных мыслей. Скорее всего вы этого не заметите, и будете считать, что все говорите, как надо.

Неправильное восприятие речи других людей

Более редким симптомом считают, проблемы с восприятием информации, то есть все было нормально, как вдруг все вокруг говорят какие-то глупости. Это также является признаком повреждения области мозга.

Скачки давления, потеря чувствительности кожи, мышц

Еще одним признаком инсульта могут быть скачки артериального давления, это происходит из-за блокировки сосудов.

Может происходить потеря чувствительности определенного участка кожи или мышц.

Если обобщить все перечисленные признаки инсульта, то любые симптомы потери контроля мозга над какой-то частью тела являются предвестниками инсульта.

Как распознать инсульт у другого человека

Попросите человека выполнить несколько простых действий:

Улыбнутся. Если человек не может улыбнуться или улыбка выходит однобокой (а раньше такого не было), бейте тревогу.

Заговорить. Попросите человека повторить за вами простое предложение или рассказать стихотворение. После инсульта нарушается артикуляция, речь становится невнятной.

Высунуть язык. Если человек не может это сделать, если язык непроизвольно уклоняется в одну сторону или выглядит скособоченным, то это инсульт.

Поднять равномерно две руки. При инсульте человек не сможет одинаково хорошо управлять обеими руками.

Поднять руки перед собой и закрыть глаза. Если одна рука непроизвольно падает, это признак инсульта.

Написать СМС. Некоторые люди, у которых отсутствуют другие признаки инсульта, не могут напечатать связное сообщение: пишут бессмысленный набор слов, не замечая этого.

Если человек не справился хотя бы с одной из задач, этого достаточно, чтобы немедленно действовать.

Правило 4,5 часа

Как говорят врачи из Justsavelife, в лечении инсульта является золотое правило "4,5 часа". Когда появились первые симптомы, обязательно запишите время их появления. От момента первых симптомов 4,5 часа - идеальное время оказания помощи. Каждая минута задержки уменьшает шансы на жизнь и выздоровление.

Если вы когда-то замечали подобные признаки инсульта за собой или кем-то из близких, обязательно обратитесь к врачу! Или позаботьтесь, чтобы человек за которым вы заметили эти сигналы обратился к врачу.

Будьте бдительны и следите за своим здоровьем. Помните лучше несколько раз обследоваться чем один раз умереть.