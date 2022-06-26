Інсульт можна виявити завчасно: як тіло попереджає нас задовго до удару

Чому відбувається інсульт

Для того, щоб зрозуміти сигнали нашого тіла, в першу чергу треба зрозуміти сутність хвороби.

За словами медиків, існує два види інсульту: ішемічний (блокування судини в мозку тромбом) і геморрагічний (розрив судини в мозку і крововилив).

У 80% випадках трапляється саме ішемічний інсульт - це коли в ділянку мозку не потрапляє кров, ця ділянка залишається без кисню та помирає. Разом з цією ділянкою вмирають й ті функції за, які відповідала ділянка. Це може бути як робота апарату мовлення, так і робота серця.

Інсульт відбувається через блокування судини холестериновим тромбом (бляшкою). Треба розуміти, що формування тромбу справа часу, не обов'язково треба бути людиною похилого віку, щоб на стінці вашої судини почалось формування тромбу.

В ідеалі клітини наших судин мають гладку поверхневість за, яку холестериновій бляшці важко закріпитись, але ці клітини постійно вмирають та оновлюються.

Якщо ви погано харчуєтесь, або мало рухаєтесь, або ваші клітини гіпофіза виробляють мало гормону росту, то клітини судин не встигають оновлюватись, таким чином з'являються місця, в яких може зачепитися холестерин.

В результаті нагромадження холестерину він стає більше та твердіше, це при тому, що кріпиться ця "бомба" на "рихлій" поверхневості судини. Згодом, коли цей тромб відірветься, навіть якщо вам поталанить й інсульту не буде, залишиться вразливе місце, яке під артеріальним тиском скоріше за все порветься.

Таким чином кров буде заповнювати пусті місця, а ділянка мозку буде отримувати менше крові. Це перший варіант, за яким ви можете помітити, що щось не так та звернутися до лікаря.

Як розпізнати сигнали тіла

Інсульт це - довготривала справа, тобто це хвороба, яка розвивається довгий проміжок часу. Холестеринові тромби формуються поступово, їх частинки починають відколюватись задовго до повноцінного інсульту.

Спочатку ці шматочки від основного тромбу, забивають найменші судини. Завдяки чому ми й можемо запобігти інсульту. Ці маленькі судини, які забиті шматочками тромбу, так само відповідають за певні маленькі ділянки мозку.

Частина вашого тіла перестала слухатись

Якщо ви помітили, що якась частина тіла стала слухатись вас не так, як раніше, або якийсь м'яз не слухається, або помітили ознаки асиметрії обличчя (посмішка з одного боку така, як повинна бути, а з іншого не така чи подібні проблеми).

Це перша ознака, що вам негайно треба до лікаря, навіть якщо ви помітили це, а через 5 хвилин все пройшло, не забувайте, що це лише попередження перед можливо фатальним ударом.

Зміна сприйняття і навіть галюцинації

Окрім фізіологічних симптомів можуть бути зміни у сприйняті запахів, смаку, кольорів та навіть галюцинації, адже ми не знаємо, яка саме ділянка мозку залишилась без крові, через той шматочок від тромбу.

Тунельний зір, головний біль, запаморочення, проблеми з мовленням

Ще одним симптомом є - тунельний зір, тобто перед собою бачите, а в боки ні. Це відбувається під час інтенсивного відмирання клітин мозку.

Також симптомом є різкий головний біль або запаморочення.

Частим симптомом відмирання клітин мозку є проблеми апарату мовлення, тобто це не тільки труднощі мовлення, а ще й заміна слів та проблеми з вираженням власних думок. Скоріш за все ви цього не помітите, та будете вважати, що все говорите, як треба.

Неправильне сприйняття мовлення інших людей

Більш рідкісним симптомом вважають, проблеми зі сприйняттям інформації, тобто все було нормально, як раптом усі навколо говорять якісь нісенітниці. Це також є ознакою пошкодження ділянки мозку.

Стрибки тиску, втрата чутливості шкіри, м'язів

Ще одною ознакою інсульту можуть бути стрибки артеріального тиску, це відбувається через блокування судин.

Може відбуватись втрата чутливості певної ділянки шкіри або м'язів.

Якщо узагальнити усі перераховані ознаки інсульту, то будь-які симптоми втрати контролю мозку над якоюсь частиною тіла є передвісниками інсульту.

Як розпізнати інсульт в іншої людини

Попросіть людину виконати кілька простих дій:

Усміхнутися. Якщо людина не може посміхнутися або посмішка виходить однобокою (а раніше такого не було), бийте тривогу.

Заговорити. Попросіть людину повторити за вами просте речення або розповісти вірш. Після інсульту порушується артикуляція, мова стає невиразною.

Висунути язик. Якщо людина не може це зробити, якщо мова мимоволі ухиляється в одну сторону або виглядає скособоченним, то це інсульт.

Підняти рівномірно дві руки. При інсульті людина не зможе однаково добре управляти обома руками.

Підняти руки перед собою і закрити очі. Якщо одна рука мимоволі падає, це ознака інсульту.

Написати СМС. Деякі люди, у яких відсутні інші ознаки інсульту, не можуть надрукувати зв'язне повідомлення: пишуть безглуздий набір слів, не помічаючи цього.

Якщо людина не впоралася хоча б з одним із завдань, цього достатньо, щоб негайно діяти.

Правило 4,5 години

Як кажуть лікарі з Justsavelife, у лікуванні інсульту є золоте правило "4,5 години". Коли з'явилися перші симптоми, обов'язково запишіть час їх появи. Від моменту перших симптомів 4,5 години - ідеальний час надання допомоги. Кожна хвилина затримки зменшує шанси на життя і одужання.

Якщо ви колись помічали подібні ознаки інсульту за собою чи кимось з близьких, обов'язково зверніться до лікаря! Або потурбуйтесь, щоб людина за якою ви помітили ці сигнали звернулась до лікаря.

Будьте пильними та стежте за своїм здоров'ям. Пам'ятайте краще декілька разів обстежитись ніж один раз померти.