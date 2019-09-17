В Інституті раку вимагали гроші за безкоштовні ліки (відео)

Завідувач і один з лікарів нахабно дурили хворих людей
В Київському інституті раку вимагали з пацієнтів гроші за безкоштовні медикаменти. Зловмисники переконували хворих, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, в тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Про це повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці в Facebook.
У ході розслідування з'ясувалося, що завідуючий поліклінічним відділенням Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я виявляється виключно безкоштовно, спільно з лікарем-онкологом організував і створив умови, при яких пацієнти не мали можливості скористатися своїм правом на безоплатну медичну допомогу
Завідувач і один з лікарів давали вказівки іншим медикам, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх платити гроші за ліки, які вони повинні отримувати безкоштовно.
Зараз по кримінальному провадженню встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальної шкоди на суму близько 40 тисяч гривень. Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушення передбачених ч. 1 ст. 184 і ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно. Також зараз з'ясовується, хто постраждав від шахраїв.
Посадовцям Національного інституту Раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів
ПОСАДОВЦЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ЗАВОЛОДІННІ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ОНКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного Інституту Раку (НІР) МОЗ України, повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян У ході досудового розслідування, яке проводитися спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не малі можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під поглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Крім того, вказані посадовці дали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень. Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих. Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку. Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Нацполіції України булі проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку. Прес-служба прокуратури міста КиєваОпубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 17 вересня 2019 р.