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В институте Pantone назвали цвет 2022 года: такой оттенок был создан впервые

Автор: Анна Шиканова

Институт Pantone определился с цветом, который будет главным в 2022 году. Впервые оттенок года не выбирали среди известных, а создали новый.

Об этом говорится на официальном сайте института Pantone.

Ежегодно Институт цвета Pantone выбирает оттенок сезона, на который потом ориентируются дизайнеры, представители косметической индустрии и все, кто следит за модой и трендами.

Этот оттенок потом начинают использовать в одежде, в аксессуарах – от модных сумочек и обуви до чехлов на мобильные телефоны. Цвет года представляют уже почти 20 лет.

Для выбора главного оттенка года собирается международная группа из 8-12 экспертов, которые предпочитают сохранять анонимность. Обсуждение проходит в условиях строгой секретности.

Как выбирали цвет 2022 года

Главным цветом 2022 года станет сиреневый оттенок под номером 17-3938 и названием Very Peri (очень красивый).

Впервые в истории Института цвет года не выбирали, а создали заново, ориентируясь на ситуацию в мире.

"Показывая беззаботную уверенность и смелое любопытство, оживляющее наш творческий дух, любознательный и интригующий Pantone 17-3938 Very Peri помогает принять этот изменившийся мир, открывая нам новое видение", - отметили сотрудники Института.

Для создания нового цвета были использованы цифровые технологии. По словам экспертов, этот цвет сочетает в себе "постоянство" синего и "волнительную энергию" красного.

Также он символизирует динамику, креативность, воображение и движение вперед.

По словам президента Института Pantone Лори Прессман, времена сильно изменились и общество продолжает осознавать, что цвет становится важной формой общения и способом выражать свои эмоции.

Сложность нового синего оттенка с красно-фиолетовым подтоном подчеркнет новые возможности.

Напомним, ранее мы писали о том, какой новый тренд в прическах от голливудских знаменитостей покорил мир.

А также рассказывали о том, что стилисты назвали топ-5 бьюти-трендов 2022 года.

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