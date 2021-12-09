В Інституті Pantone назвали колір 2022 року: такий відтінок був створений вперше

Щорічно інститут кольору Pantone вибирає відтінок сезону, на який потім орієнтуються дизайнери, представники косметичної індустрії й всі, хто стежить за модою і трендами.

Цей відтінок потім починають використовувати в одязі, в аксесуарах – від модних сумочок і взуття до чохлів на мобільні телефони. Колір року представляють вже майже 20 років.

Для вибору головного відтінку року збирається міжнародна група з 8-12 експертів, які вважають за краще зберігати анонімність. Обговорення проходить в умовах суворої секретності.

Як вибирали колір 2022 року

Головним кольором 2022 року стане бузковий відтінок під номером 17-3938 і назвою Very Peri (дуже красивий).

Вперше в історії Інституту колір року не вибирали, а створили заново, орієнтуючись на ситуацію у світі.

"Показуючи безтурботну впевненість і сміливу цікавість, що оживляє наш творчий дух, допитливий і інтригуючий Pantone 17-3938 Very Peri допомагає прийняти цей змінився світ, відкриваючи нам нове бачення", - відзначили співробітники Інституту.

Для створення нового кольору були використані цифрові технології. За словами експертів, цей колір поєднує в собі "сталість" синього і "хвилюючу енергію" червоного.

Також він символізує динаміку, креативність, уяву і рух вперед.

За словами президента інституту Pantone Лорі Пресман, часи сильно змінилися і суспільство продовжує усвідомлювати, що колір стає важливою формою спілкування і способом висловлювати свої емоції.

Складність нового синього відтінку з червоно-фіолетовим підтоном підкреслить нові можливості.