В Институте международных отношений КНУ открыто интерактивную аудиторию по инициативе Ibox Bank

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ibox Bank, который профинансировал обновление класса.

Отмечается, что накануне класс был торжественно открыт при участии выпускницы вуза, CEO fintech-компании LeoGaming и МПС LEO, акционерки Ibox Bank Алены Шевцовой и третьего президента Украины, председателя наблюдательного совета МПС LEO Виктором Ющенко.

"Поддержка талантливой молодежи - одна из главных идей образовательного проекта "Айбокс банка". Именно поэтому Совет банка принял решение поддерживать студентов и выпускников вуза. Речь идет о реконструкции и оснащении аудитории интерактивных технологий, ремонта всего учебного этажа, введении именных стипендий для десяти лучших студентов Института и гарантированном трудоустройстве талантливых выпускников. Создаем для студентов возможность получить современное дуальное образование, потому что они будут проходить практику непосредственно в банке. Это тренд современного образования - теория не должна быть оторванной от производства", - отметила Алена Шевцова во время открытия обновленного класса.

Третий президент Украины и действующий председатель наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко подчеркнул важность качественного образования для развития украинской нации и государства.

"Нация, страна которой высоко себя держит в области образования и технологий, может занимать лидирующие позиции в мире. Поэтому должны первым делом заботиться об образовании, потому что это единственный способ передачи знаний между поколениями. Елена Владимировна не раз удивляет меня деликатным и тонким чувством долга. Я убежден, что задача высшей школы не только выпустить замечательного дипломата, учителя, врача, финансиста - а прежде всего, задача высшей школы состоит в том, чтобы сформировать достойного гражданина. Достойный гражданин начинается с долга, это высокого образования человек, который осознает свою ответственность за множество вещей и явлений в своей стране. Именно такие качества и обнаружила Елена Шевцова. Такие истории лично меня окрыляют - наконец в украинском обществе прорастает осознание своих обязанностей и миссии по страны", - сказал Ющенко.

За неравнодушие и реализацию проекта Алене Шевцовой вручили благодарность ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова и памятные подарки с символикой университета.

Аудитория Института международных отношений КНУ оснащена современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, совмещает функции учебной доски, планшета и платформы для трансляций и медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.