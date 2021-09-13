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В Інституті міжнародних відносин КНУ відкрито інтерактивну аудиторію за ініціативи Ibox Bank

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 15:49
В Інституті міжнародних відносин КНУ відкрито інтерактивну аудиторію за ініціативи Ibox Bank Фото: Ibox Bank став ініціатором відкриття інтерактивної аудиторії (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 вересня, в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка студенти розпочали навчання в іменній аудиторії інтерактивних технологій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ibox Bank, який профінансував оновлення класу.

Зазначається, що напередодні клас було урочисто відкрито за участі випускниці вишу, CEO fintech-компанії LeoGaming й МПС LEO, акціонерки Ibox Bank Альони Шевцової та третього президента України, голови наглядової ради МПС LEO Віктором Ющенком.

В Інституті міжнародних відносин КНУ відкрито інтерактивну аудиторію за ініціативи Ibox Bank

"Підтримка талановитої молоді - одна з головних ідей освітнього проекту "Айбокс банку". Саме тому Рада банку ухвалила рішення підтримувати студентів та випускників вишу. Йдеться про реконструкцію й оснащення аудиторії інтерактивних технологій, ремонту усього навчального поверху, запровадження іменних стипендій для десяти найкращих студентів Інституту та гарантоване працевлаштування для найталановитіших випускників. Створюємо для студентів можливість здобути сучасну дуальну освіту, бо вони будуть проходити практику безпосередньо у банку. Це тренд сучасної освіти – теорія не має бути відірваною від виробництва", - зазначила Альона Шевцова під час відкриття оновленого класу.

В Інституті міжнародних відносин КНУ відкрито інтерактивну аудиторію за ініціативи Ibox Bank

Третій президент України та чинний голова наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко підкреслив важливість якісної освіти для розвитку української нації та держави.

"Нація, країна якої високо себе тримає в галузях освіти й технологій, займатиме лідерські позиції у світі. Тож мусимо щонайперше дбати про освіту, бо це єдиний спосіб передачі знань між поколіннями. Олена Володимирівна вкотре дивує мене делікатним й тонким відчуттям обов’язку. Я переконаний, що завдання вищої школи не тільки випустити чудового дипломата, вчителя, лікаря, фінансиста – щонайперше, завдання вищої школи полягає в тім, щоб сформувати гідного громадянина. Гідний громадянин починається з обов’язку, це високої освіти людина, яка усвідомлює свою відповідальність за безліч речей і явищ у своїй країні. Саме такі якості й виявила Олена Шевцова. Такі історії особисто мене окрилюють - нарешті в українському суспільстві проростає усвідомлення своїх обов’язків і місії щодо країни", - сказав Ющенко.

За небайдужість та реалізацію проекту Альоні Шевцовій вручили подяку ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова й пам’ятні подарунки із символікою Університету.

Аудиторія Інституту міжнародних відносин КНУ оснащена сучасними комп’ютерами для виконання будь-яких робочих завдань, інтерактивним дисплеєм, що поєднує функції навчальної дошки, планшета й платформи для трансляцій та медійною студією на дві камери для проведення дистанційних конференцій й лекцій.

Як повідомлялось, білоруського президента Олександра Лукашенко позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідне рішення ухвалила вчена рада.

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