Instagram змінює популярну функцію: що відомо

У 2021 році в Instagram було представлено функцію публікації контенту для обмеженого кола користувачів, доданих до списку "Близькі друзі". Однак раніше це застосовувалося тільки до історій, що мають термін життя 24 години, і не торкалося звичайних постів у стрічці та ролики в розділі Reels.

Тепер користувачі можуть опублікувати "вічні" пости для свого обмеженого кола, вибравши список "Близькі друзі" в меню "Аудиторія" перед публікацією. Цей список можна створити заздалегідь або формувати безпосередньо перед завантаженням фотографії, і він залишиться незмінним для всіх типів постів.

Коли такий пост з'явиться у стрічці, він буде відзначений зеленою зірочкою, а лайки та коментарі будуть видно лише користувачам зі списку.

Розширення функції "Близькі друзі" в Instagram (фото: Instagram)