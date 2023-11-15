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Instagram меняет популярную функцию: что известно

Instagram увеличил фильтр "Близкие друзья" на публикации и Reels (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Instagram вводит новую функцию, позволяющую пользователям обмениваться фотографиями и видео с основной ленты только с выбранными контактами из списка "Близкие друзья". Раньше это было доступно только для Instagram-историй.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах TechCrunch.

В 2021 году в Instagram была представлена функция публикации контента для ограниченного круга пользователей, добавленных в список "Близкие друзья". Однако раньше это применялось только к историям, имеющим срок жизни 24 часа, и не затрагивало обычные посты в ленте и ролики в разделе Reels.

Теперь пользователи могут опубликовать "вечные" посты для своего ограниченного круга, выбрав список "Близкие друзья" в меню "Аудитория" перед публикацией. Этот список можно создать заранее или формировать перед загрузкой фотографии, и он останется неизменным для всех типов постов.

Когда такой пост появится в ленте, он будет отмечен зеленой звездочкой, а лайки и комментарии будут видны только пользователям из списка.

Расширение функции "Близкие друзья" в Instagram (фото: Instagram)

Ранее мы писали, что Instagram готовит важные изменения в Direct Message.

Мы также рассказывали, когда лучше всего постить фото или видео в Instagram и TikTok, чтобы собирать больше лайков.

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