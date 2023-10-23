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Instagram запускає нову функцію, яка сподобається усім

Понеділок 23 жовтня 2023 14:15
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Instagram запускає нову функцію, яка сподобається усім Instagram додасть функцію опитування в коментарях (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

В Instagram несподівано з'явиться нова функція: тепер певні користувачі можуть створювати опитування в коментарях до своїх записів. Хоча в даний момент ця опція доступна лише обмеженому колу користувачів, очікується, що вона приверне більше уваги до повідомлень та підвищить активність аудиторії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на PhoneArena.

Про оновлення опцій опитувань в Instagram повідомив Адам Моссери, керівник Instagram, на своїй сторінці. Він наголосив, що тепер опитування можна додавати у коментарі як до звичайних постів у стрічці, так і до відеороликів.

Марк Цукерберг, генеральний директор компанії Meta, що володіє Instagram, також прокоментував нововведення, зазначивши, що функція зараз перебуває на стадії тестування, але в майбутньому буде доступна для всіх користувачів Instagram.

Стійкі опитування вже були частиною досвіду у Instagram, але у форматі історій. Ця опція дозволяла користувачам включати опитування у свої історії та переглядати статистику з кількістю голосів, які висловили свою думку.

Подробиці щодо нових опитувань у коментарях поки що залишаються незрозумілими. Можливо, їх творці зможуть встановлювати певні часові рамки для голосування, але це потребує додаткового підтвердження.

Впровадження опцій опитувань у коментарі - це ще один крок до різноманітності інтерактивних функцій. Meta вірить, що це збагатить досвід взаємодії користувачів у соціальних мережах. Незважаючи на те, що функція на даний момент доступна лише обмеженій кількості авторів, у майбутньому вона, ймовірно, стане стандартною для всіх облікових записів Instagram.

Instagram запускає нову функцію, яка сподобається усімОпитування у коментарях в Instagram (фото: PhoneArena)

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