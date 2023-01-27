Instagram заблокував сторінку Ломаченка для користувачів з України

Чому обліковий запис Ломаченко недоступний для користувачів з України?

Зважаючи на все, сам Instagram відніс Василя до числа російських блогерів через його спірну активність і численні негативні коментарі від українців. За алгоритмом соцмережі такі профілі ховаються.

Людям на території України профіль показується так.

Цікаво, що із-за кордону можна зайти на профіль боксера. Він виглядає в такий спосіб.

Профіль Василя Ломаченка (Скріншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

У коментарях українці пишуть спортсменові гнівні коментарі.

Ахахха, сторінка Василька Терер закрита для користувачів в Україні. Цирк на дроті.

А чому сторінку заблоковано для перегляду в Україні? Тривожна? Соромно?

Ломаченко – ватник.

Не здивуюсь якщо він ще й ракети допомагає наводити по інфраструктурі.

Поміняйте його на єнота.

За що Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йдеться у повідомленні на сайті.

Священик каже, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу". За словами активістів "Чесно", це один з основних ворожих наративів Росії проти України.

Позиція щодо війни з Росією Ломаченко – антиукраїнська. Він у своєму Instagram закликав відновити дружні стосунки з Росією, прикриваючись любов'ю до Бога.