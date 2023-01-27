Instagram заблокував сторінку Ломаченка для користувачів з України

Український боксер та екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, якого нещодавно внесли до Реєстру зрадників держави, недоступний в Instagram для користувачів України.
Про це повідомляють українці, які хотіли зайти до соцмережі спортсмена.
Зважаючи на все, сам Instagram відніс Василя до числа російських блогерів через його спірну активність і численні негативні коментарі від українців. За алгоритмом соцмережі такі профілі ховаються.
Людям на території України профіль показується так.
Цікаво, що із-за кордону можна зайти на профіль боксера. Він виглядає в такий спосіб.
У коментарях українці пишуть спортсменові гнівні коментарі.
"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йдеться у повідомленні на сайті.
Священик каже, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу". За словами активістів "Чесно", це один з основних ворожих наративів Росії проти України.
Позиція щодо війни з Росією Ломаченко – антиукраїнська. Він у своєму Instagram закликав відновити дружні стосунки з Росією, прикриваючись любов'ю до Бога.
Як ми раніше писали, Усік звернувся до росіян і відкрито назвав країну ворогом.