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Instagram заблокував сторінку Ломаченка для користувачів з України

Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український боксер та екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, якого нещодавно внесли до Реєстру зрадників держави, недоступний в Instagram для користувачів України.

Про це повідомляють українці, які хотіли зайти до соцмережі спортсмена.

Чому обліковий запис Ломаченко недоступний для користувачів з України?

Зважаючи на все, сам Instagram відніс Василя до числа російських блогерів через його спірну активність і численні негативні коментарі від українців. За алгоритмом соцмережі такі профілі ховаються.

Людям на території України профіль показується так.

Цікаво, що із-за кордону можна зайти на профіль боксера. Він виглядає в такий спосіб.

Профіль Василя Ломаченка (Скріншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

У коментарях українці пишуть спортсменові гнівні коментарі.

  • Ахахха, сторінка Василька Терер закрита для користувачів в Україні. Цирк на дроті.
  • А чому сторінку заблоковано для перегляду в Україні? Тривожна? Соромно?
  • Ломаченко – ватник.
  • Не здивуюсь якщо він ще й ракети допомагає наводити по інфраструктурі.
  • Поміняйте його на єнота.

За що Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йдеться у повідомленні на сайті.

Священик каже, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу". За словами активістів "Чесно", це один з основних ворожих наративів Росії проти України.

Позиція щодо війни з Росією Ломаченко – антиукраїнська. Він у своєму Instagram закликав відновити дружні стосунки з Росією, прикриваючись любов'ю до Бога.

Як ми раніше писали, Усік звернувся до росіян і відкрито назвав країну ворогом.

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Василь Ломаченко