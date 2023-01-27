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Instagram заблокировал страницу Ломаченко для пользователей из Украины

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский боксер и экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, которого недавно внесли в Реестр предателей государства, недоступен в Instagram для пользователей Украины.

Об этом сообщают украинцы, которые хотели зайти в соцсеть спортсмена.

Почему аккаунт Ломаченко недоступен для пользователей из Украины?

Судя по всему, сам Instagram отнес Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. По алгоритму соцсети, такие профили скрываются.

Людям на территории Украины профиль показывается вот так.

Интересно, что из-за границы можно зайти на профиль боксера. Он выглядит таким образом.

Профиль Василия Ломаченко (Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

В комментариях украинцы пишут спортсмену гневные комментарии.

  • Ахахха, сторінка Василька Терер закрита для користувачів в Україні. Цирк на дроті.
  • А чому сторінка заблокована для перегляду в Україні? Трєвожна? Соромно?
  • Ломаченко - ватнік.
  • Не здивуюсь якщо він ще й ракети допомагає наводити по інфраструктурі.
  • Поміняйте його на єнота.

За что Ломаченко внесли в Реестр госпредателей

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении на сайте.

Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Чесно", это один из основных вражеских наративов России против Украины.

Позиция по войне с Россией Ломаченко - антиукраинская. Он в своем Instagram призывал возобновить дружеские отношения с Россией, прикрываясь любовью к Богу.

Как мы ранее писали, Усик обратился к россиянам и открыто назвал страну врагом.

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Василий Ломаченко