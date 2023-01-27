Instagram заблокировал страницу Ломаченко для пользователей из Украины

Украинский боксер и экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, которого недавно внесли в Реестр предателей государства, недоступен в Instagram для пользователей Украины.
Об этом сообщают украинцы, которые хотели зайти в соцсеть спортсмена.
Судя по всему, сам Instagram отнес Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. По алгоритму соцсети, такие профили скрываются.
Людям на территории Украины профиль показывается вот так.
Интересно, что из-за границы можно зайти на профиль боксера. Он выглядит таким образом.
В комментариях украинцы пишут спортсмену гневные комментарии.
"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении на сайте.
Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Чесно", это один из основных вражеских наративов России против Украины.
Позиция по войне с Россией Ломаченко - антиукраинская. Он в своем Instagram призывал возобновить дружеские отношения с Россией, прикрываясь любовью к Богу.
Как мы ранее писали, Усик обратился к россиянам и открыто назвал страну врагом.