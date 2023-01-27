Instagram заблокировал страницу Ломаченко для пользователей из Украины

Почему аккаунт Ломаченко недоступен для пользователей из Украины?

Судя по всему, сам Instagram отнес Василия к числу российских блоггеров из-за его спорной активности и многочисленных негативных комментариев от украинцев. По алгоритму соцсети, такие профили скрываются.

Людям на территории Украины профиль показывается вот так.

Интересно, что из-за границы можно зайти на профиль боксера. Он выглядит таким образом.

Профиль Василия Ломаченко (Скриншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

В комментариях украинцы пишут спортсмену гневные комментарии.

Ахахха, сторінка Василька Терер закрита для користувачів в Україні. Цирк на дроті.

А чому сторінка заблокована для перегляду в Україні? Трєвожна? Соромно?

Ломаченко - ватнік.

Не здивуюсь якщо він ще й ракети допомагає наводити по інфраструктурі.

Поміняйте його на єнота.

За что Ломаченко внесли в Реестр госпредателей

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении на сайте.

Священник говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа". По словам активистов "Чесно", это один из основных вражеских наративов России против Украины.

Позиция по войне с Россией Ломаченко - антиукраинская. Он в своем Instagram призывал возобновить дружеские отношения с Россией, прикрываясь любовью к Богу.